Koty rozumieją podstawy matematyki? Imponujące odkrycie

W ramach obu eksperymentów zwierzęta brały udział maksymalnie w sześciu próbach dziennie. Sesje powtarzano przez kolejne cztery dni. Każdorazowo porcje były im podawane we wczesnych godzinach porannych – 8.00-9.00 rano – oraz popołudniowych – 17.00-18.00. W przerwie, o której mowa, wstrzymywano się od serwowania zwierzętom jedzenia, aby zapewnić odpowiedni poziom motywacji i zainteresowania eksperymentem we wskazanych momentach.

Koty mądrzejsze od szczeniąt?

Naukowcy nie odnotowali różnic w reakcji w zależności od płci zwierząt. Podczas gdy do badania wyselekcjonowano kilkutygodniowe kocięta, podobne analizy przeprowadzone z udziałem szczeniąt w 2020 roku wykazały nieco mniej optymistyczne wyniki: 8-tygodniowe psy potrafiły wprawdzie wskazać większe porcje jedzenia, ale tylko w sytuacji, gdy różnice między przedłożonymi tackami były znaczne, czyli w proporcji jeden do sześciu lub jeden do ośmiu, co ułatwiało zadanie.

Wprawdzie naukowcy zauważyli, że zarówno dorosłe koty, jak i psy są w stanie wykonać podobne czynności na zbliżonym poziomie, to umiejętność ta szybciej rozwija się u młodych kociąt niż u szczeniąt. Różnica może odzwierciedlać potrzebę kocich przodków do samodzielnego polowania i dokonywania wyborów ilościowych we wcześniejszym wieku niż bardziej towarzyscy, żyjący w grupie przodkowie psów. Szczenięta są zależne od innych w swoim rozwoju dłużej niż koty.

Wprawdzie żadne badania nie dowiodły jeszcze, że koty potrafią wykonać skomplikowane równania z kilkoma zmiennymi, to jednak efekty pracy meksykańskich naukowców dowodzą niezbicie, że z prostymi kalkulacjami radzą sobie imponująco, co pozwala uwierzyć, że o odpowiednią porcję jedzenia zadbają bez zarzutu.

Źródła:

https://www.thewildest.com/

https://link.springer.com/