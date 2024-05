"Ciężkość w sercu". Jednopłciowa para o życiu w Polsce - najbardziej homofobicznym kraju Europy

- Mówiąc wprost, czujemy się wykluczone ze społeczeństwa. Jedną kwestią jest brak możliwości zawarcia nawet związku partnerskiego, pomimo zapewnień nowego rządu. Natomiast w przypadku par, które mają legalnie zawarte małżeństwo za granicą, mają wspólnie dzieci, to że Polska tego kompletnie nie uznaje – to trudno sobie wyobrazić bardziej oczywiste naruszenie praw człowieka - mówi Monika Kowalewska. Zwraca uwagę na to, że problemem tu jest podejście polityków: - Nie postrzegają naszych praw w kategoriach praw człowieka, tylko w kategoriach prywatnego wyboru i kwestii tego, z kim idę do łóżka. A to nie jest rozmowa na ten temat. Myślę, że głównie to jest kwestia zrozumienia, że tymi decyzjami i słowami godzi się w prawa człowieka.

Najważniejsze zmiany prawne, które powinny zostać wprowadzone ich zdaniem to zwiazki partnerskie. - To jest absolutne minimum – mówią zgodnie. Oczywistym też jest dla nich prawo do adopcji dziecka partnera czy partnerki, akceptacja i uznanie ślubu zawartego za granicą czy zapisu w paszporcie dziecka wydanym za granicą. To absolutna podstawa, chociaż oczywistym kolejnym krokiem jest równość małżeńska.

Monika Kowalewska i Agata Rek czekają na sprawę w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, gdzie występują przeciwko Polsce. - Istnieją procedury, które pozwalają się odwoływać, natomiast mamy świadomość, że nawet jeśli zapadnie pozytywny wyrok, to Unia Europejska nie ma przełożenia na to, jak państwa członkowskie egzekwują te prawa – zauważają, mając nadzieję na większy nacisk ze strony UE.

Codzienne obawy

Monika Kowalewska i Agata Rek mówią, że jako para jednopłciowa żyjąca w Polsce mają dużo szczęścia, więc drastycznych przykładów nie przytoczą, ale odczuwają i zauważają te codzienne, drobne obawy. - Żyjąc w Hiszpanii, nie miałam problemu, aby powiedzieć kurierowi, że moja żona odbierze paczkę, a w Polsce z jakiegoś powodu mi to nie przechodzi przez gardło. Być może to nie jest racjonalne, nie umiem wytłumaczyć dlaczego tak jest, bo nie boję się, że kurier mnie obrazi czy uderzy. Tylko po prostu z jakiegoś powodu, żyjąc w Polsce, mam poczucie, że o tej bardzo istotnej części mojej tożsamości i życia nie mogę wszędzie wprost czy nie powinnam wszędzie wprost mówić – przyznaje Monika Kowalewska. Dodaje, że czasem unika trzymania swojej żony za rękę na ulicy, szczególnie po zmroku, z obawy o swoje bezpieczeństwo. - Ale również i w Hiszpanii, gdybyśmy szły po ciemnej ulicy, puściłabym rękę mojej żony, żeby nie komunikować jasno, że jesteśmy parą, po prostu z obaw o swoje bezpieczeństwo – mówi.

Wsparcie ze strony instytucji publicznych

Monika i Agata próbowały zarejestrować swoje małżeństwo w Polsce, ale okazało się to trudnym doświadczeniem. - W świetle prawa jest obowiązek zgłoszenia się do polskiego urzędu i zarejestrowania małżeństwa zawartego przez dwie osoby z polskim obywatelstwem za granicą. Rozmawiając z poszczególnymi urzędnikami w tej sprawie odczuwałyśmy z ich strony dużo empatii, zrozumienia i poczucia, że prawo jest kompletnie nie fair, że oni tego nie rozumieją. Tłumaczyli, że nie ma szans na to, żeby oni to zarejestrowali, natomiast widać było, że dla nich było to trudne, że sami się z tym nie zgadzali – mówi Monika. Ale system jest, jaki jest.