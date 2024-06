Polska to całkiem dobre miejsce do rozkwitania. Wyniki badania Global Flourishing Study

Imponujące sylwetki gwiazd amerykańskiego kina są zwykle efektem intensywnych treningów, świadomych decyzji w kwestii odżywiania i trybu życia oraz konsekwencji w działaniu. Wiele znanych aktorek traktuje dbałość o własne ciała jako codzienny rytuał, obowiązkowo przeznaczając czas na trening niezależnie od okoliczności. Panie, które pragnąc zachować nienaganną sylwetkę, decydują się na praktykę jogi – wśród nich między innymi Reese Witherspoon, Naomi Watts, Kate Hudson, Halle Berry czy Jennifer Aniston – zyskują podwójnie, nie tylko zapewniając sobie zdrowy wygląd, ale i dobrostan psychiczny, wyciszenie emocji, skupienie na czynnościach wykonywanych w danym momencie. Dobra kondycja fizyczna oraz dobrostan psychiczny to tylko niektóre spośród licznych aspektów ludzkiego życia decydujących o poczuciu szczęścia i wziętych pod uwagę przez autorów badania Global Flourishing Study. Kto w nim uczestniczył, jakie pytania zadano ankietowanym i jakie wnioski wyciągnięto na podstawie udzielonych odpowiedzi?

Reklama

200 tysięcy uczestników z 22 krajów świata

Nie bez przyczyny w nazwie badania pojawia się słowo flourish, oznaczające rozkwitanie, wzrost, rozwój. Na potrzeby ustalenia, co sprawia, że ludzie odczuwają radość i mają chęć każdego dnia podejmować zaplanowane czynności, naukowcy z instytutu Human Flourishing Program przy Uniwersytecie Harvard, we współpracy z Instytutem Gallupa, w 2018 roku zaprosili do swojego badania ponad 200 tysięcy uczestników z 22 krajów świata zróżnicowanych pod względem geograficznym i kulturowym. Wśród nich znalazły się między innymi Polska, Wielka Brytania, Niemcy, Stany Zjednoczone, Nigeria, Kenia czy Japonia. Ankietowanym zadano szereg pytań, które następne powtarzano cyklicznie w tym samym gronie raz do roku.

Zagadnienia dotyczyły wielu aspektów ludzkiego życia: od wspomnianego dobrostanu psychicznego, kondycji fizycznej, poprzez warunki ekonomiczne, mieszkaniowe, w jakich funkcjonują uczestnicy, ich poziom wykształcenia, rodzaj wykonywanej pracy, sposób spędzania wolnego czasu, możliwość realizacji własnych pasji, przynależność do społeczności o podobnych zainteresowaniach, a także cechy charakteru czy uczestnictwo aktywnościach związanych z wyznawaną religią.



6 obszarów, 12 pytań głównych

W ankiecie wypełnianej przez uczestników wyszczególniono 6 obszarów, w obrębie których skonstruowano szereg pytań szczegółowych. Wspomniane obszary to kolejno: 1. Szczęście i satysfakcja życiowa (happiness and life satisfaction); 2. Zdrowie fizyczne i psychiczne (mental and physical health); 3. Zrozumienie celu i sensu własnego życia (meaning and purpose); 4. Cechy charakteru (character and virtue); 5. Bliskie relacje społeczne (close social relationships); 6. Stabilność finansowa i materialna (financial and material stability).