Nocne marki są inteligentniejsze niż ranne ptaszki? Wyniki badań zaskakują

Burza mózgów? Najlepiej o 13.00

Sowy nie mają wielu powodów do radości. Żyją wbrew swojemu zegarowi biologicznemu, co wywołuje chroniczne przemęczenie, psychologowie nazywają ich stan społecznym jet lagiem. Skowronki od rana czują przypływ energii, w pracy cieszą się opinią sumiennych i wytrwałych, są stabilne emocjonalnie. Sowy większość zasobów swojej kreatywności przeznaczają na to, by przetrwać do wieczora, kiedy odzyskują wigor, odkładają wszystko na ostatnią chwilę, ciągle są spóźnione. Dlatego częściej niż skowronki wspomagają się używkami i wpadają w nałogi. Nawet szybciej od nich umierają, co stwierdzili naukowcy z Northwestern Medicine i University of Surrey z Wielkiej Brytanii, po trwającej ponad sześć lat analizie danych pół miliona osób w wieku od 38 do 73 lat.

A wystarczy zmienić im harmonogram pracy, co wielu firmach byłoby możliwe. Szefowie powinni też unikać organizowania burzy mózgów o 9. rano, bo wtedy nawet skowronki nie osiągają szczytowej formy. Zdaniem naukowców, zespół, w którym są osoby o różnych chronotypach, największą kreatywność wykazuje około 13.00.

Najbardziej cierpią nastolatki, bo w okresie dojrzewania organizm zaczyna produkować melatoninę, czyli hormon snu, dopiero o północy. Nie są w stanie zasnąć wcześniej, a o ósmej muszą być w szkole. W Danii uczniowie, którzy mogli wybrać godziny rozpoczęcia lekcji, osiągali najlepsze rezultaty. W Wielkiej Brytanii, gdy opóźniono pierwszy dzwonek, o 19 proc. więcej osób zdało maturę. Podobnie było z jej odpowiednikiem w USA - testami SAT, średnia wyników wzrosła o 200 punktów, na 1600 możliwych. Może warto pomyśleć o tym i u nas, odchudzanie podstawy programowej to nie wszystko.

Noc to nie czas na decyzje

Nawet jeśli ktoś jest uprzywilejowaną sową i nie musi nastawiać budzika na wczesne godziny poranne, powinien kłaść się spać przed pierwszą w nocy. To apel psychiatrów z Uniwersytetu Stanforda, opublikowany w czerwcu tego roku. Przestudiowali dane 73 tysięcy osób i przyznają, że sami byli zaskoczeni wynikami. Przewidywali, że jeżeli ktoś się wysypia, to godzina udania się na spoczynek nie ma znaczenia. Okazało się, że ma, i to duże. U nocnych marków, które kładą się nad ranem, ryzyko stanów lękowych i depresji jest o 20-40 proc. większe niż u osób o tym samym chronotypie, zasypiających przed pierwszą. Ranne ptaszki, nawet jeśli często zarywają noce, nie mają takich problemów.

Czytaj więcej Styl życia Jakość snu zależy od posiadanych oszczędności. Badanie pokazało ciekawą relację Badanie wykazało, że posiadanie nawet niewielkich oszczędności poprawia jakość snu i wpływa korzystnie na samopoczucie. Jak tego dowiedziono i czy inne czynniki związane z osobistymi finansami pomagają osiągnąć takie efekty? Psycholog komentuje.

„Sprawdzaliśmy, czy może to zaburzenia psychiczne są powodem późnego zasypiania, jednak zależność jest odwrotna. Nie jesteśmy pewni, dlaczego tak się dzieje, sądzę, że działa tu teoria umysłu po północy. Zmiany neurologiczne i fizjologiczne, zachodzące o tej porze w organizmie, sprzyjają złemu nastrojowi, tendencji do wyolbrzymiania problemów, impulsywności. Skowronki, nawet gdy nie śpią do późna, wiedzą, że ich mózg nie działa wtedy najlepiej, więc nie roztrząsają ważnych spraw. Sowy uważają, że skoro są w świetnej formie, to ich decyzje, podjęte o drugiej-trzeciej nad ranem będą trafne. Tak nie jest, co może prowadzić do rozregulowania emocji”, analizuje prof. Jamie Zeitzer, współautor badania.