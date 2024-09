„Efekt Meghan” ma drugie dno: Jak księżna Sussex pomaga zaistnieć mniej znanym markom?

Suknie wybierane przez księżną Kate od chwili jej wstąpienia do brytyjskiej rodziny królewskiej natychmiast stawały się obiektem zainteresowania wielbicielek mody na świece. Ulubiona marka żony obecnego następcy tronu Wielkiej Brytanii – Reiss – produkująca takie modele sukien jak między innymi Nanette czy Shola, w których wówczas niespełna trzydziestoletnia wybranka księcia Williama występowała w trakcie spotkania z Barackiem i Michelle Obama w pałacu Buckingham – odnotowała w 2011 roku niespotykany wcześniej wzrost zainteresowania, a wskazane modele wyprzedały się w zawrotnym tempie. – W przypadku sukni Shola sprzedawaliśmy jeden egzemplarz na minutę. W Stanach Zjednoczonych model zniknął z magazynów zanim nawet otworzyliśmy sklepy stacjonarne tego dnia, ponieważ klienci zamawiali suknie telefonicznie. Nasza strona internetowa została całkowicie zablokowana – wspomina założyciel marki, David Reiss.

Podobny efekt wywołują kreacje i akcesoria wybierane przez Meghan Markle. Biały, przewiązywany w talii płaszcz kanadyjskiej marki Line The Label, który ukochana księcia Harry’ego miała na sobie w dniu ogłoszenia zaręczyn, został nazwany na jej cześć „The Meghan”. Sprzedany w ciągu kilku minut po ukazaniu się zdjęć z ceremonii, wielokrotnie powracał do kolejnych kolekcji, a gwiazda serialu „Suits” nabyła go w kilku różnych kolorach. – Nosi go jak drugą skórę, a wybór, jakiego dokonała poruszył nas i bardzo miło zaskoczył – wyznał założyciel marki, John Muscat.



Mając świadomość „efektu Meghan”, żona młodszego syna brytyjskiego króla wyznała w jednym z ostatnich wywiadów dla „The New York Times”, że bardzo starannie dokonuje wyborów modowych, a marki, które promuje, selekcjonowane są w wyniku pieczołowitego procesu poszukiwań, rozmów, zapoznawania się z opiniami internautów oraz filozofią danej firmy. Co decyduje o jej wyborach i sprawia, że „efekt Meghan” zostaje zintensyfikowany, ilekroć 43-latka pojawia się publicznie?

Nowi projektanci z różnych rejonów świata

Była księżna Sussex, która w ciągu minionych miesięcy wielokrotnie występowała publicznie i uczestniczyła u boku męża w podróży do Kolumbii, starannie dopracowuje swoje stylizacje, dostosowując je do charakteru danego wydarzenia. Jak wyznała w trakcie wywiadu dla „The New York Times”, jej wybory nie są przypadkowe i zwykle poprzedza je czasochłonny proces selekcji oraz analizy dostępnych wariantów. – Spędzam mnóstwo czasu poszukując odpowiednich marek i przeglądając ich kolekcje online. Staram się znaleźć świetnych nowych projektantów z różnych rejonów świata – podkreśliła w cytowanym wywiadzie.