Najlepsze i najgorsze kraje dla kobiet. Polska na niezłym miejscu w nowym rankingu

W rankingu, opracowanym przez Georgetown Institute for Women, Peace and Security, we współpracy z PRIO Centre on Gender, Peace and Security oraz Ministerstwem Spraw Zagranicznych Norwegii, przeanalizowano 177 krajów, biorąc pod uwagę takie czynniki, jak bezpieczeństwo kobiet (safety), sprawiedliwość wobec nich (justice) oraz dostępność do edukacji, miejsc pracy, jak również do czynnego uczestnictwa w życiu publicznym i politycznym danej społeczności (inclusion). Wymienione elementy, zbiorczo określone skrótem indeksu WPS (pochodzącym od angielskiej nazwy Women Peace and Security Index), zostały przedstawione w formie liczbowej, przypisanej do każdego z analizowanych krajów. Które rynki znalazły się na szczycie zestawienia i co zadecydowało o takim wyniku?



Najlepsze kraje dla kobiet: Dania na szczycie rankingu

W skład poszczególnych kategorii wchodzą następujące komponenty: sprawiedliwość, rozumiana jako brak dyskryminacji prawnej, dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz współczynnik umieralności matek. Pod pojęciem bezpieczeństwa kryją się takie elementy jak przemoc w związku partnerskim, bezpieczeństwo społeczności, przemoc polityczna wobec kobiet i odległość od rejonów objętych konfliktem zbrojnym. Ostatnia grupa oznacza dostęp do edukacji i zatrudnienia, reprezentację parlamentarną, możliwość podjęcia działalności zawodowej, a nawet korzystania z nowoczesnych technologii.



Choć autorzy raportu zaznaczają, że żaden z analizowanych krajów nie osiągnął maksymalnej punktacji we wskazanych kategoriach, to jednak różnice w wynikach między przedstawicielami pierwszej trójki a rynkami plasującymi się na końcu zestawienia są znaczne. Stawkę otwierają Dania, Szwajcaria oraz Szwecja, w których indeks WPS wyniósł odpowiednio 0.932, 0.928 oraz 0.926, przy czym 0 oznacza najniższą, a 1 najwyższą punktację. Na końcu listy znalazły się z kolei Afganistan, Jemen oraz Republika Środkowoafrykańska z wynikiem odpowiednio 0.286, 0.287 oraz 0.378.



Najlepsze kraje dla kobiet. Wielka Dziewiątka

Aż 9 krajów w pierwszej dziesiątce jest zlokalizowanych w Europie, a jedyny wyjątek stanowi Nowa Zelandia, która przewodzi w kategorii reprezentacji parlamentarnej. Poza zwycięskimi Danią, Szwajcarią i Szwecją, na miejscach 4-9 znajdują się kolejno: Finlandia, Islandia, Luksemburrg, Norwegia, Austria i Holandia.