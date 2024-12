Trendy 2024 odchodzące do lamusa. "Wielu chwilowych mód nie da się przewidzieć"

Jak najbardziej. Jeśli chodzi o trendy traktowane jako szersze zjawiska społeczno-ekonomiczne czy technologiczne, to tutaj raczej możemy mówić o ewolucji ich trajektorii. Często trend zaczyna rozwijać się w inny sposób niż prognozowano lub też zaczyna kiełkować w charakterze tak zwanego kontrtrendu. W obszarze technologicznym na początku mijającego roku prognozowano, że będziemy mieć do czynienia z szybkim wdrożeniem narzędzi AI, zwłaszcza w wielkich firmach i w szeroko pojętym biznesie. Okazuje się, że nie jest to takie proste, ponieważ proces wdrożenia czy poszukiwania wskaźników produktywności, bądź też odpowiedniego ulokowania tych nowych usług jest dość rozbudowany. Nadal poszukujemy odpowiedzi na to, czym AI tak naprawdę będzie: kolejnym ekosystemem usług sprzedawanym w formie AI as a Service (AIaaS) czy też będzie to coś większego, ogromny ekosystem, który zmieni absolutnie każdą gałąź biznesu. Tutaj mamy dużo niewiadomych, stąd też nie do końca istnieje pewność, jak ten trend będzie się rozwijał.



W jaki sposób prognozowane są trendy w dziedzinach, w których pani się specjalizuje? Czy używane są w tym celu aplikacje/wyszukiwarki, czy też jakieś inne – być może bardziej wyszukane – narzędzia?

Jeśli chodzi o same badania trendów, to służą do tego różne narzędzia, które często czerpią z pokrewnych dziedzin, na przykład z obszaru socjologii. Mamy zatem tutaj zarówno badania jakościowe, jak i ilościowe, różnego rodzaju badania partycypacyjne, badania z udziałem ekspertów, takie jak na przykład metoda delficka, czyli taka, w której do prognozowania wykorzystuje się wiedzę, doświadczenie i opinie ekspertów z danej dziedziny. Jesteśmy w stanie badać trendy w sposób zróżnicowany. Mam tutaj oczywiście na myśli duże trendy społeczne czy ekonomiczne, które bada się z udziałem różnych metod właśnie po to, by odsiać te krótkotrwałe zjawiska mające charakter sezonowy.

Po czym poznać, że dane zjawisko ma charakter trendu, a nie krótkotrwałej mody?

Badając kierunki zmian, często analizujemy, czy nowe istotne zjawiska nie składają się w większe patterny, czyli wzorce nowych zachowań czy wzorce nowych oczekiwań. Na przykład w obszarze technologii obserwujemy obecnie różne dowody czy manifestacje coraz większego zjawiska zwanego generatywnym wyszukiwaniem: generative search. Oznacza to, że coraz więcej osób wykorzystuje narzędzia sztucznej inteligencji do wyszukiwania informacji. Przebudowuje się nasz sposób interakcji z informacją – wykorzystujemy już nie tylko wyszukiwarki internetowe czy wiedzę czerpaną w bardziej tradycyjny sposób np. z mediów, książek, ale zdobywamy informacje w sposób bardziej konwersacyjny dzięki rozmowie z chatbotem AI, który przygotowuje nam pełną odpowiedź. Nie musimy aktywnie szukać informacji, tylko dostajemy gotowe odpowiedzi. Mamy coraz więcej takich usług – wśród nich niedawno udostępnioną funkcję Search w popularnym ChatGPT od Open AI, czy narzędzia takie jak Perplexity.ai, silnik wyszukiwania nowego typu wykorzystujący duże modele językowe. Widzimy więc, że w tym przypadku zmieniają się konkretne zachowania społeczne w związku z integracją z nową technologią. Tak zdefiniowany wzorzec zachowań będzie rósł i rozwijał się w określonym kierunku.