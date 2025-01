Internetowa społeczność inceli ma swój kobiecy odpowiednik. Czym jest femosfera?

W femosferze otwarcie mówi się o mizoginii, a także o ekonomicznej i politycznej dyskryminacji kobiet. Krytykuje się jednocześnie mainstreamowy, liberalny feminizm, który — zdaniem członkiń femosfery — wtłoczył kobiety w męskie role, zmuszając je do godzenia kariery zawodowej z rolą matki, co w rezultacie zniechęca wiele kobiet do zakładania rodziny.

Kay zauważa, że internetowa społeczność kobiet zaczęła buntować się przeciwko takiemu stanowi rzeczy około 2018 roku. Nie dostrzegając wyraźnego postępu liberalnego feminizmu w walce o ekonomiczne i polityczne równouprawnienie płci coraz więcej internautek zaczęło otwarcie promować tradycyjny model rodziny, w którym głównym żywicielem jest mężczyzna.

Co oferuje kobietom femosfera?

Analizując fora internetowe i profile społecznościowe influencerek wpisujących się w femosferę, Jilly Kay zwróciła uwagę na nieustannie przewijający się temat „strategii przetrwania” dla kobiet. Badaczka zauważa w tym kontekście pewne podobieństwa do manosfery, w której panuje przekonanie, że w owej walce o przetrwanie w najlepszej sytuacji znajdą się tylko najsilniejsze jednostki.