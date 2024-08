Angelina Jolie reklamuje kosmetyki znanej marki. Czy jej usta zwiększą sprzedaż?

Angelina Jolie angażuje się również w pomoc ofiarom wojen. W 2012 roku wraz z byłym ministrem spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, lordem Williamem Hague założyli inicjatywę na rzecz zapobiegania przemocy seksualnej w konfliktach zbrojnych. „Kiedy przychodzi co do czego, wciąż traktujemy przemoc wobec kobiet jako mniejsze przestępstwo” - powiedziała Jolie w 2018 roku. „Ponad 150 krajów podpisało zobowiązanie do położenia kresu bezkarności gwałtów w strefach wojennych. Powstały nowe zespoły, które zbierają dowody i wspierają ściganie przestępstw. Zeszłego lata byłam w Kenii, gdzie oddziały pokojowe ONZ przeszły nowe szkolenie, ponieważ siły pokojowe były częścią tego problemu. Współpracujemy z NATO nad szkoleniami, ochroną i zwiększeniem liczby kobiet w wojsku, ale jest jeszcze wiele do zrobienia” – tłumaczyła cytowana przez brytyjskie wydanie „Vogue’a”.

W 2014 roku dołączyła do niej projektantka Stella McCartney. „Wszyscy się zgadzamy, że gwałt to straszna zbrodnia. Ale wiele osób przyzwyczaiło się myśleć o nim jako o nieuniknionym elemencie wojny” – przekonywały podczas inauguracji kampanii War Child’s Draw Me To Safety.

Najnowszymi projektami, w które angażuje się Angelina Jolie wykorzystując swoją popularność, są między innymi działania Lekarzy bez Granic w Strefie Gazy; produkcja i dystrybucja filmu „We Dare to Dream” (pol. „Ośmielamy się marzyć”) - historia sportowców-uchodźców z Iranu, Syrii, Sudanu Południowego i Kamerunu, którzy pływają, biegają i walczą o szansę na bezpieczeństwo w krajach ich przyjmujących, Angelina Jolie prowadzi też w swoich mediach społecznościowych rozmowy z działaczami na rzecz migrantów i obrońcami praw człowieka z całego świata.

