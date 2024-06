Prof. Janina Stępińska o pracy na intensywnej terapii: W tym zawodzie trzeba lubić ludzi

Wyprzedza pani moje pytanie, bo chciałam zapytać, jak pani ocenia obecne i przyszłe wyzwania dla kardiologii, mając zwłaszcza na uwadze to, że społeczeństwo się starzeje, a liczba chorób sercowo-naczyniowych rośnie.

Otóż to wszystko dotyczy dużej grupy pacjentów, którzy są starsi i mają wiele współistniejących chorób. Często są to osoby z cukrzycą, niewydolnością nerek czy innymi schorzeniami. Choć wiek pacjenta nie jest powodem dyskwalifikacji z leczenia, poza kwalifikacją do transplantacją serca, to trzeba mieć świadomość, że przy zaawansowaniu chorób współistniejących, wiek również ma znaczenie. Zawsze trzeba wyważyć potencjalne ryzyko w stosunku do potencjalnych korzyści z interwencji. Zaawansowany wiek często wiąże się z „wielochorobowością” i pewnego rodzaju kruchością pacjenta, a to zwiększa ryzyko powikłań po zabiegach. Intensywna terapia dla tych pacjentów jest tym bardziej potrzebna, ponieważ przebieg pooperacyjny może być bardziej skomplikowany.

Czy mogłaby pani podzielić się najbardziej pamiętnym przypadkiem klinicznym, który miał wpływ na pani podejście do praktyki kardiologicznej?

Mam wiele takich historii, nie chciałabym mówić o konkretnym przypadku. Powiem raczej, czego nauczyła mnie praca na intensywnej terapii. Po pierwsze hierarchii ważności spraw. Tam jak w soczewce widać, co jest ważne. Po drugie jak istotna jest praca w zespole. Samemu nic się nie zrobi. Bardzo wcześnie zorientowałam się, jak ważna jest komunikacja. Byłam jedną z prekursorek umożliwienia rodzinom odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w oddziale intensywnej terapii. Przed wejściem do Kliniki wisiał list ode mnie ułatwiający rodzinom sposób komunikowania się z zespołem lekarskim, a także wyjaśniający, dlaczego czasami muszą poczekać nim wejdą do Kliniki. Komunikacja to nie tylko relacja lekarz-pacjent, ale komunikacja między wszystkimi członkami zespołu leczącego, a dodatkowo z rodziną pacjentów. Właściwa komunikacja jest niezwykle ważna dla samego pacjenta i jego bliskich. Pozwala uniknąć wielu nieporozumień, które mogą być źródłem niezadowolenia z procesu leczenia. Oczywiście jest to duże obciążenie psychiczne dla lekarzy. W intensywnej terapii oznacza przejście całego procesu leczenia nie tylko z pacjentem, ale również z jego bliskimi. Gdybym miała dać wskazówkę młodym lekarzom, to powiedziałabym, że uwaga poświęcona całej sytuacji rodzinnej pacjenta ma ogromne znaczenie. Bardzo wcześnie nauczyłam się tego w swojej pracy zawodowej i uważam, że jest to sprawa fundamentalna.

Praca na intensywnej terapii jest trudna ze względu na nieustający stres, walkę z czasem i konieczność podejmowania trudnych decyzji. Nie każdy ma do tego predyspozycje.