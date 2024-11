Twórczyni "Matki Pingwinów": Świat, o którym opowiadam w serialu to poniekąd mój świat

Kobiety muszą mieć możliwość zadbania o siebie. I tu wracamy do tematu niewydolności systemu. Nie każdy jest w stanie sam zbudować swoją „wioskę”. Nie każdy ma zaplecze. Po to jest państwo, by każdego chronić, bo każdego z nas może to spotkać.

Trzy momenty, które mnie szczególnie wzruszyły w „Matce Pingwinów”, to ten, gdy Jasiek pyta: „Czy coś jest ze mną nie halo?”, kolejny, gdy wspomniana jest przyszłość Michała i ten, gdy Jasiek dowiaduje się, że jest w spektrum. Dlaczego tak ważne jest, żeby dziecko było świadome tego, co się z nim dzieje?

Nie miałabym śmiałości, żeby komukolwiek sugerować, kiedy jest na to najlepszy moment. To rodzic decyduje, kiedy jego dziecko będzie gotowe. Zresztą ja sama bardzo długo się do tego zbierałam. Chciałam mieć pewność, że mój syn jest na tyle duży, że informacja o tym, że ma dodatkowe wyzwania wzmocni go, stanie się jego tarczą, a nie go osłabi. Zależało mi na tym, żeby zrozumiał, że w życiu są odcienie szarości: może tego akurat nie umiem, ale potrafię coś innego. To ważne, żeby dziecko dowiedziało się, co się z nim dzieje, ale kiedy i czy mu o tym powiedzieć, to już indywidualna sprawa.

Michał w “Matkach Pingwinów” jest bardzo świadomy siebie i nad wyraz inteligentny, poznanie prawdy jest dla niego bardzo ważne. Kiedy coś nazywamy, to przestajemy się tego bać, przestajemy się wstydzić. W pewnym momencie Michał mówi do Tatiany: „Podcierasz mi tyłek od małego, to dlaczego nie mogę się dowiedzieć, po co idziesz do szpitala?”. To oznacza, że oni nie żyją cały czas w strachu czy wyparciu. Ogromna siła tkwi w rodzinie, w której trudne tematy zostają oswojone. Najbardziej stygmatyzująca jest sytuacja, kiedy wszyscy wiedzą, a nikt nic nie mówi. Nasz serial to też takie oswojenie trudnego tematu. Jak żarty Michała - ma wzruszać, bawić, czasem coś boleśnie wypunktować.