Psycholog sportu: Porażka nie definiuje człowieka, tylko jest częścią procesu

Jak w poniedziałek rano zmotywować się do pracy?

Reklama

Największy wpływ na to, jak czujemy się w poniedziałek ma to, co robiliśmy w weekend. Jeżeli ktoś nie zadbał o siebie, nie wyspał się, stresował się pracą, będzie mu ciężko rozpocząć nowy tydzień z pełną mocą. Weekend powinien być po to, by utrzymać życiową higienę, zregenerować własne zasoby, wypocząć. To czas, kiedy warto się odciąć od obowiązków zawodowych i zrobić coś dla siebie.

Ile czasu w tygodniu powinniśmy poświęcić na sport?

Aktywność fizyczna jest bardzo ważna dla naszego funkcjonowania. Planując swój tygodniowy grafik warto ją uwzględnić dwa – trzy razy. Zachęcam do trenowania w ciągu tygodnia. Z jednej strony pozwoli nam to na bardzo naturalne odcięcie się od stresów codzienności, z drugiej – będzie od nas wymagać mobilizacji i uruchomienia zasobów naszej silnej woli. Aktywność sportowa pozytywnie wpływa na pracę mózgu, ale zawsze powinniśmy dostosować treningi do własnych możliwości. Nie każdy musi biegać maratony, oferta różnych zajęć sportowych jest bardzo bogata i trzeba znaleźć taką formę, która będzie sprawiała nam przyjemność.

Wykorzystujesz psychologię sportu w pracy z klientami biznesowymi. Jak twoim zdaniem sport wpływa na nasz charakter?