Katarzyna Dacyszyn: Piękno może tkwić w każdym człowieku i to jest dobro

Gościem najnowszego odcinka podcastu „Powiedz to kobiecie” jest aktywistka, przedsiębiorczyni Katarzyna Dacyszyn, która 22 sierpnia 2016 roku przeżyła atak na swoje życie. W budynku łódzkiego sądu stalker oblał ją kwasem siarkowym. Poparzeniom uległa twarz, szyja, obie ręce, powłoki brzuszne i plecy. Katarzyna stoczyła heroiczną walkę o zdrowie. O swoich doświadczeniach opowiedziała w książce „Kobieta z blizną” Ireny Stanisławskiej. Jest też jedną z bohaterek najnowszej publikacji Magdaleny Kuszewskiej „Wojowniczki”. Katarzyna przyznaje, że wydarzenie, które miało ją zniszczyć, paradoksalnie dodało jej siły i uczyniło niezniszczalną.

- Byłam wrażliwą, raczej melancholijną osobą. Nigdy nie podejrzewałabym, że odnajdę w sobie takie pokłady siły, że obudzi się we mnie wojowniczka, która zawalczy o dobro publiczne i bezpieczeństwo kobiet w tym kraju – mówi Katarzyna Dacyszyn i podkreśla, że nie chce już tkwić w przeszłości, a jedynie wykorzystywać ją do tego by nieść nadzieję i pomagać innym. - Dzisiaj skupiam się na tym, by tragedię, jaka mnie spotkała, przekuwać w dobro. Za sprawą wypadku moje życie stało się pełniejsze, bardziej wartościowe. Doceniam je. Cieszą mnie drobiazgi, nawet to, że wyszło słońce.

Hart ducha Katarzyny Dacyszyn oraz jej działania na rzecz ofiar podobnych wypadków zostały zauważone przez brytyjską rodziną królewską. Bohaterka podcastu miała okazję opowiedzieć swoją historię księżnej Annie, która współpracuje z fundacją A.S.T.i, wspierającą osoby z całego świata poparzone kwasem.