Choroby układu krążenia czy rak piersi? Co stanowi większe zagrożenie dla kobiet

Nie daję sobie wielkich nadziei co do zachowania prezydenta. On musi oceniać realnie sytuację. Widzi, co się dzieje, jak dużo ludzi poszło do wyborów. Albo posłucha ludzi, albo posłucha Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński będzie próbował zaklinać rzeczywistość, będą pewnie próbowali używać różnych sztuczek, ale jestem głęboko przekonany, że demokracja zwycięży - powiedział w rozmowie z RMF FM europoseł Platformy Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz.