Post przerywany - na czym polega? Dietetyczka o wadach i zaletach "cudownej diety"

Na czym on polega, dla kogo jest wskazany i czy stosowanie go może prowadzić do zaburzeń odżywiania – wyjaśnia dr nauk farm. inż. Joanna Pieczyńska, technolog żywności i żywienia człowieka, dietetyk, specjalistka psychodietetyki, wykładowca Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu.

IF = Intermittent Fastening, TRF = Time Restricted Feeding

Postów przerywanych nie należy mylić z głodówką, która de facto zakłada krótszą lub dłuższą rezygnację z jedzenia w celu szybkiej utraty wagi. Tymczasem post, jak doprecyzowuje dr Pieczyńska, polega na czasowym ograniczeniu w dostarczaniu energii z pożywienia, oraz spożywaniu posiłków według ustalonego planu godzinnego w ciągu dnia. – Słownikowo post to dobrowolne całkowite powstrzymanie się od jedzenia lub od spożywania pewnych rodzajów pokarmów (np. mięsa) przez określony czas, natomiast głodówka to nieprzyjmowanie pokarmów spowodowane brakiem żywności – wyjaśnia ekspertka. – W naszym dietetycznym kręgu najczęściej odnosimy się do pojęcia postu przerywanego z ang. Intermittent Fasting (IF), który ma wiele odmian, choć założenia te same: jemy i pijemy tylko przez określoną liczbę godzin w ciągu dnia, a przez resztę czasu pościmy: można jedynie pić napoje „bezkaloryczne” jak woda, kawa, herbata i napary ziołowe, ale bez żadnych dodatków – tłumaczy dr Pieczyńska.

Przyjmując taki model żywienia, ustala się przedział czasowy, nazywany też oknem żywieniowym, w ramach którego możliwe i dopuszczalne jest spożywanie posiłków. Po zamknięciu okna rozpoczyna się post, w którym po jedzenie sięgać nie wolno. W zależności od indywidualnych założeń dopuszcza się różne godziny spożywania i przerw w konsumpcji – Jedną z odmian tego sposobu żywienia jest TRF (time-restricted feeding), który może być stosowany w kilku układach czasowych: 16/8, 18/6 lub 20/4 – wyjaśnia dr Pieczyńska – Pierwsza cyfra oznacza ilość godzin postu, druga zaś przedział godzinowy, kiedy dozwolone jest spożywanie posiłków. Przykładem wariantu 18/6 jest strategia eTRF (Early Time-Restricted Feeding), która zakłada wczesne przyjmowanie energii z pożywienia tak, aby synchronizować się z rytmem dobowym. W układzie tym zaleca się wprowadzenie 6-10 godzinnego okna żywieniowego rozpoczynającego się w godzinach porannych a kończącego się w godzinach wczesnopopołudniowych. Następnie rozpoczyna się okres postu trwającego od 14 do 18 godzin – wyjaśnia specjalistka psychodietetyki.

Kolejne odmiany

Choć wyżej wymienione warianty należą do najpopularniejszych, to jednak istnieją inne odmiany postów, które też znajdują swoich zwolenników. – Innym wariantem IF jest dieta typu ADF (alternate-day-fasting) 24-godzinny post dwu- lub trzykrotnie powtórzony w ciągu tygodnia – dodaje ekspertka. – Warto jednak zaznaczyć, że te dni, kiedy wprowadzamy post nie powinny następować dzień po sobie a przeplatać się z dniami kiedy jemy normalnie. Wykorzystywana jest również formuła only a day meal (ODM), w której spożywa się jeden posiłek dziennie – dodaje dr Pieczyńska.