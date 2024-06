Spanie w upałach. Lekarz radzi, jak się chłodzić w czasie tropikalnych nocy

Pojawiające się latem już regularnie bardzo wysokie temperatury oznaczają nie tylko radość dla miłośników gorącego klimatu, ale także szereg wyzwań związanych z koniecznością przystosowania się człowieka do funkcjonowania w tych warunkach. Jedną z kluczowych kwestii jest w tym kontekście dbałość o zdrowie i organizm. Niestety, zdaniem ekspertów, nie ma uniwersalnych zasad, z których skorzystać każdy człowiek chcący zapewnić sobie komfort funkcjonowania w tych trudnych warunkach atmosferycznych. Dr n. med. Marek Banaszewski, kardiolog zwraca uwagę przede wszystkim na to, że inaczej zadbać o siebie powinny osoby młode i niecierpiące na choroby przewlekłe, a inaczej ludzie starsi, u których zdiagnozowano różnego rodzaju schorzenia, głównie natury kardiologicznej.

Reklama

Jak zadbać o siebie w upały?

- Myślę, że podczas szczególnie dokuczliwych upałów warto podwójnie zastanowić się nad każdym wyjściem na zewnątrz. Jeśli możliwa jest rezygnacja z niego, to moim zdaniem lepiej zostać w domu — mówi dr Banaszewski. - Oczywiście, jeżeli jednak wyjście jest konieczne, to zadbajmy o odpowiedni, przewiewny ubiór. Nie przegrzewajmy się i nie zapominajmy o nakryciu głowy. Krem z filtrem przyda się, jeżeli ekspozycja na silne słońce będzie trwała dłużej niż pół godziny. Pacjenci kardiologiczni powinni mieć na uwadze również pewną bardzo ważną rzecz. Przyjmując leki obniżające ciśnienia, należy pamiętać, że wysoka temperatura też sprzyja jego spadkowi. Dlatego, jeśli przyjdzie nam do głowy zmniejszenie w takich okolicznościach dawki leku, to absolutnie nie róbmy tego na własną rękę, nie słuchajmy życzliwych porad sąsiedzkich, przyjacielskich czy rodzinnych. Ten ważny krok należy skonsultować ze specjalistą. W przeciwnym razie można zrobić sobie krzywdę – przestrzega lekarz.

Gdy pojawią się kłopoty

Czasem jednak zdarza się, że pomimo zachowywania środków ostrożności organizm i tak odczuje negatywne skutki upału. Specjalista tłumaczy, jak należy zachować się w takiej sytuacji.

- Jeżeli zaczniemy odczuwać zawroty głowy, czy – mówiąc potocznie – „zrobi się nam słabo”, powinniśmy natychmiast zaprzestać wykonywania wysiłku, który aktualnie podejmujemy. Usiądźmy lub nawet się połóżmy – chociażby na ławce albo trawniku. Jeżeli bowiem nastąpi nagła utrata przytomności, to z reguły wiąże się ona z niekontrolowanym upadkiem, podczas którego można doznać różnego rodzaju urazów. Postarajmy się wezwać pogotowie albo poprośmy o to osoby w otoczeniu. Uzyskamy wówczas fachową pomoc. Nigdy i pod żadnym pozorem nie siadajmy też w takim stanie za kierownicą. - Jeśli to możliwe, warto zadbać, aby osoby starsze lub przewlekle chorujące nie musiały podczas upałów przemieszczać się same i bez opieki — zwraca uwagę lekarz.

Spanie w upałach — sposoby na dobry sen

Wysokie temperatury wiążą się z tzw. tropikalnymi nocami. Tak nazywa się czas, w którym całą dobę temperatura nie spada poniżej 20 stopni. Takie warunki nie sprzyjają wysypianiu się. Wiele osób wierzy, że rozwiązaniem tego problemu może być sen w klimatyzowanym pomieszczeniu. Doktor Banaszewski podkreśla, że nie jest to najgorszy pomysł, jednak przy stosowaniu klimatyzacji trzeba pamiętać o kilku zasadach.