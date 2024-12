Ekspertka w sprawie głodzonej dziewczynki: Rodzice decydują o tym, co dziecko je, a ono – ile zje

Czy człowiek może całe życie być na diecie eliminacyjnej bez negatywnych konsekwencji dla organizmu?

Są wręcz sytuacje, kiedy człowiek musi być na diecie eliminacyjnej przez całe życie. Na przykład osoby chorujące na celiakię muszą wyeliminować ze swojej diety gluten, nawet jego śladowe ilości zawarte np. w przyprawach. W przypadku tej choroby gluten powoduje niszczenie kosmków jelitowych, co w konsekwencji prowadzi do złego wchłaniania się w jelitach substancji odżywczych. Dieta eliminacyjna w przypadku takich osób jest lekarstwem - jedynym skutecznym obecnie znanym. Jednak każda osoba chorująca na celiakię po postawieniu diagnozy uczy się “jeść” na nowo, właśnie po to, żeby dieta była bezpieczna, nie tylko ze względu na konieczność eliminacji glutenu, ale także dlatego, żeby nauczyć się komponować dietę, która nie będzie niedoborowa.

Czyli eliminowane z diety produkty należy zastępować czymś innym?

To jest w zasadzie klucz – trzeba pamiętać o tym, że jeżeli chcemy coś w diecie wykluczyć, to z reguły wymaga to jakiegoś zamiennika. Zwłaszcza, gdy są to produkty, które są dobrym źródłem ważnych składników, np. żelaza czy wapnia. Dieta musi być zbilansowana pod kątem dostarczania składników odżywczych niezależnie od tego czy jest dietą eliminacyjną, czy też nie. Pewnie nie będzie wielkim zaskoczeniem, jeśli powiem, że można nie stosować diety eliminacyjnej a mieć dietę niedoborową. To, co pomaga jednak zwiększyć szansę na odpowiednie bilansowanie naszej diety, to jej duża różnorodność oraz trzymanie się zasad zdrowego żywienia. Pomocny może być na przykład talerz żywienia, który dokładnie pokazuje proporcje poszczególnych grup produktów na talerzu.

Czy będąc na diecie eliminacyjnej, warto robić jakieś dodatkowe badania, żeby mieć pewność, że organizmowi niczego nie brakuje?