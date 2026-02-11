Reklama
Dieta śródziemnomorska najlepsza dla kobiet. Nowe badanie pokazało, przed czym je chroni

Wyniki najnowszego badania potwierdzają korzyści, jakie niesie ze sobą dieta śródziemnomorska, zwłaszcza dla kobiet. Analiza nawyków żywieniowych ponad 100 tysięcy kobiet, które zebrano w ciągu 20 lat, rzuca nowe światło na wpływ diety śródziemnomorskiej na ryzyko wystąpienia dwóch groźnych rodzajów udaru.

Publikacja: 11.02.2026 11:26

Dieta śródziemnomorska jest uważana za jedną z najzdrowszych na świecie.

Foto: Adobe Stock

Izabela Popko

Na tak zwaną dietę śródziemnomorską składają się przede wszystkim rozmaite niskoprzetworzone warzywa (także strączkowe), pełne ziarna, orzechy, a także umiarkowane ilości ryb i owoców morza. Taki jadłospis uzupełniają niewielkie ilości chudego nabiału i ewentualnie chudego mięsa.

Eksperci od dawna uważają dietę śródziemnomorską za najzdrowszą na świecie – o ile nie najzdrowszą. Szereg badań udowodnił jej korzystny wpływ na zdrowie układu sercowo-naczyniowego, a także pod kątem zapobiegania groźnym chorobom neurologicznym, a co za tym idzie – przedwczesnej śmierci.

Dieta śródziemnomorska chroni kobiety przed udarem

Wyniki nowego badania autorstwa ekspertów z centrum badań medycznych City of Hope w Duarte w stanie Kalifornia udowadniają, że dieta śródziemnomorska może obniżać ryzyko wystąpienia dwóch rodzajów udaru u kobiet. Dotyczy to zarówno udaru niedokrwiennego, jak i udaru krwotocznego, czyli wylewu.

Naukowców skłonił do przeprowadzenia własnego badania brak bardziej obszernych analiz dotyczących związku stosowania diety śródziemnomorskiej z występowaniem poszczególnych podtypów udaru, zwłaszcza wylewu. Jak zauważają badacze, udary różnego typu dotykają kobiety częściej niż mężczyzn, co częściowo tłumaczy się skokowym wzrostem ryzyka pojawienia się udaru w wieku postmenopauzalnym.

Kobiety – podkreślają autorzy badania – są też bardziej narażone na występowanie takich czynników sprzyjających udarom, jak nadciśnienie czy migotanie przedsionków. Mimo to nie zbadano jak dotąd związku tych dolegliwości z pojawieniem się poszczególnych podtypów udaru u kobiet w starszym wieku, co pomogłoby w opracowaniu odpowiedniej profilaktyki.

Takiej analizy właśnie dokonali badacze z City of Hope. Wyniki badania opublikowano na łamach czasopisma „Neurology Open Access”.

Ryzyko udaru może być niższe nawet o 25 proc.

Naukowcy wykorzystali dane pochodzące z badania o nazwie California Teachers Study. Wzięło w nim udział ponad 105 tysięcy mieszkanek stanu Kalifornia w różnym wieku, które poddano wieloletniej obserwacji – średnio przez 20 lat.

Na podstawie kwestionariuszy prześledzono nawyki żywieniowe uczestniczek badania w długiej perspektywie. Poproszono je o ustalenie, w jakim stopniu ich typowy jadłospis jest bliski zasadom diety śródziemnomorskiej – od 0 do 9, gdzie wartość 9 oznaczała maksymalny stopień dopasowania.

Okazało się, że w przypadku kobiet, których sposób odżywiania się był najbardziej zbliżony do reguł diety śródziemnomorskiej, ryzyko pojawienia się jakiegokolwiek typu udaru było niższe o 18 proc. w porównaniu z kobietami, których jadłospisy były najdalsze tej diecie. Takie wnioski wysnuto po uwzględnieniu między innymi wieku i stylu życia badanych, a także czynników podnoszących ryzyko pojawienia się chorób układu naczyniowego.

Jeżeli chodzi o udar niedokrwienny, to ryzyko było niższe o 18 proc. Największą różnicę zauważono w przypadku udaru krwotocznego, gdzie ryzyko spadało aż o 25 proc. Zdaniem autorów badania włączenie do jadłospisu podstawowych składników diety śródziemnomorskiej to prosty sposób na uchronienie się przed udarem w długiej perspektywie – obok takich czynników jak odstawienie palenia papierosów, regularne badanie ciśnienia krwi i aktywność fizyczna.

