Na tak zwaną dietę śródziemnomorską składają się przede wszystkim rozmaite niskoprzetworzone warzywa (także strączkowe), pełne ziarna, orzechy, a także umiarkowane ilości ryb i owoców morza. Taki jadłospis uzupełniają niewielkie ilości chudego nabiału i ewentualnie chudego mięsa.

Eksperci od dawna uważają dietę śródziemnomorską za najzdrowszą na świecie – o ile nie najzdrowszą. Szereg badań udowodnił jej korzystny wpływ na zdrowie układu sercowo-naczyniowego, a także pod kątem zapobiegania groźnym chorobom neurologicznym, a co za tym idzie – przedwczesnej śmierci.

Dieta śródziemnomorska chroni kobiety przed udarem

Wyniki nowego badania autorstwa ekspertów z centrum badań medycznych City of Hope w Duarte w stanie Kalifornia udowadniają, że dieta śródziemnomorska może obniżać ryzyko wystąpienia dwóch rodzajów udaru u kobiet. Dotyczy to zarówno udaru niedokrwiennego, jak i udaru krwotocznego, czyli wylewu.

Naukowców skłonił do przeprowadzenia własnego badania brak bardziej obszernych analiz dotyczących związku stosowania diety śródziemnomorskiej z występowaniem poszczególnych podtypów udaru, zwłaszcza wylewu. Jak zauważają badacze, udary różnego typu dotykają kobiety częściej niż mężczyzn, co częściowo tłumaczy się skokowym wzrostem ryzyka pojawienia się udaru w wieku postmenopauzalnym.