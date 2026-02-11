Aktualizacja: 11.02.2026 15:04 Publikacja: 11.02.2026 11:26
Dieta śródziemnomorska jest uważana za jedną z najzdrowszych na świecie.
Na tak zwaną dietę śródziemnomorską składają się przede wszystkim rozmaite niskoprzetworzone warzywa (także strączkowe), pełne ziarna, orzechy, a także umiarkowane ilości ryb i owoców morza. Taki jadłospis uzupełniają niewielkie ilości chudego nabiału i ewentualnie chudego mięsa.
Eksperci od dawna uważają dietę śródziemnomorską za najzdrowszą na świecie – o ile nie najzdrowszą. Szereg badań udowodnił jej korzystny wpływ na zdrowie układu sercowo-naczyniowego, a także pod kątem zapobiegania groźnym chorobom neurologicznym, a co za tym idzie – przedwczesnej śmierci.
Wyniki nowego badania autorstwa ekspertów z centrum badań medycznych City of Hope w Duarte w stanie Kalifornia udowadniają, że dieta śródziemnomorska może obniżać ryzyko wystąpienia dwóch rodzajów udaru u kobiet. Dotyczy to zarówno udaru niedokrwiennego, jak i udaru krwotocznego, czyli wylewu.
Naukowców skłonił do przeprowadzenia własnego badania brak bardziej obszernych analiz dotyczących związku stosowania diety śródziemnomorskiej z występowaniem poszczególnych podtypów udaru, zwłaszcza wylewu. Jak zauważają badacze, udary różnego typu dotykają kobiety częściej niż mężczyzn, co częściowo tłumaczy się skokowym wzrostem ryzyka pojawienia się udaru w wieku postmenopauzalnym.
Kobiety – podkreślają autorzy badania – są też bardziej narażone na występowanie takich czynników sprzyjających udarom, jak nadciśnienie czy migotanie przedsionków. Mimo to nie zbadano jak dotąd związku tych dolegliwości z pojawieniem się poszczególnych podtypów udaru u kobiet w starszym wieku, co pomogłoby w opracowaniu odpowiedniej profilaktyki.
Takiej analizy właśnie dokonali badacze z City of Hope. Wyniki badania opublikowano na łamach czasopisma „Neurology Open Access”.
Naukowcy wykorzystali dane pochodzące z badania o nazwie California Teachers Study. Wzięło w nim udział ponad 105 tysięcy mieszkanek stanu Kalifornia w różnym wieku, które poddano wieloletniej obserwacji – średnio przez 20 lat.
Na podstawie kwestionariuszy prześledzono nawyki żywieniowe uczestniczek badania w długiej perspektywie. Poproszono je o ustalenie, w jakim stopniu ich typowy jadłospis jest bliski zasadom diety śródziemnomorskiej – od 0 do 9, gdzie wartość 9 oznaczała maksymalny stopień dopasowania.
Okazało się, że w przypadku kobiet, których sposób odżywiania się był najbardziej zbliżony do reguł diety śródziemnomorskiej, ryzyko pojawienia się jakiegokolwiek typu udaru było niższe o 18 proc. w porównaniu z kobietami, których jadłospisy były najdalsze tej diecie. Takie wnioski wysnuto po uwzględnieniu między innymi wieku i stylu życia badanych, a także czynników podnoszących ryzyko pojawienia się chorób układu naczyniowego.
Jeżeli chodzi o udar niedokrwienny, to ryzyko było niższe o 18 proc. Największą różnicę zauważono w przypadku udaru krwotocznego, gdzie ryzyko spadało aż o 25 proc. Zdaniem autorów badania włączenie do jadłospisu podstawowych składników diety śródziemnomorskiej to prosty sposób na uchronienie się przed udarem w długiej perspektywie – obok takich czynników jak odstawienie palenia papierosów, regularne badanie ciśnienia krwi i aktywność fizyczna.
