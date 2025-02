Czas na zmianę: Ważna decyzja biznesowa Meghan Markle

Z danych Bank of America wynika, że do względnej odporności i wzrostu amerykańskiej gospodarki w dużej mierze przyczyniły się kobiety dzięki ich rosnącej aktywności zawodowej i, co za tym idzie, coraz większej sile nabywczej. Choć wciąż zarabiają one mniej niż mężczyźni, to – jak zauważają eksperci – średnia różnica pensji jest coraz mniejsza.