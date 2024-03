Kim Gordon ma 70 lat, ale jeszcze długo nie zamierza mówić Bye Bye

– Czekałam na ten moment od dawna. Bardzo chciałam podzielić się z Wami nową piosenką i teledyskiem. Utwór powstał z miłości i zabawy. Mam nadzieję, że Wam się spodoba – napisała Kim Gordon na swoim profilu instagramowym, informując fanów o dostępności jej nowego numeru – Bye Bye. Wbrew tytułowi, to dopiero zapowiedź kolejnych poczynań muzycznych powracającej na scenę po dłuższej przerwie artystki, która w ubiegłym roku skończyła 70 lat. Co jeszcze planuje, jak na jej poczynania reaguje młoda publiczność i co upodabnia ją do Taylor Swift?

Hit na TikToku

Dokładnie 8 marca ukazała się płyta Kim Gordon, The Collective, zawierająca między innymi takie piosenki jak Trophies, Psychedelic Orgasm, The Believers, czy Dream Dollar. Jednak to właśnie opublikowany dwa miesiące wcześniej Bye Bye wzbudził spore zainteresowane, zwłaszcza ze strony młodych odbiorców. Wciągająca, nieco mroczna muzyka i intrygujący teledysk, w którym wystąpiła niespełna 30-letnia córka Gordon, aktorka Coco Gordon Moore, na tyle zainspirowały internautów, że na TikToku natychmiast pojawiły się serie filmików ze słowami piosenki w charakterze motywu przewodniego.

– Nie muszę już nigdy więcej robić listy rzeczy do spakowania. – pisze jedna z internautek pod filmikiem, na którym widać, jak w rytm Bye Bye pakuje do torby kolejne przedmioty wyśpiewywane przez Gordon w piosence. – Kim Gordon wyleczyła mnie z lęków związanych ze starzeniem. – wyznaje kolejna użytkowniczka TikToka. Inni podkreślają, że tak mocny i zapadający w pamięć utwór powstał, gdy artystka skończyła 70 lat – Przestańcie mówić, że jesteście na coś za starzy. Wiek to tylko liczba. – piszą internauci.

Trudna dekada

Sama artystka przyjmuje nowo odzyskaną popularność ze sporym zaskoczeniem – Nie sądziłam, że młodzi ludzie będą uważać, że w wieku 70 lat jestem cool. – wyznała w rozmowie z New York Times. O ile te okrągłe urodziny okazały się dla wokalistki szczęśliwe i pełne pozytywnych zaskoczeń, o tyle jeszcze dekadę temu mierzyła się z poważnymi wyzwaniami zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Bolesny rozwód po 27 latach małżeństwa z Thurstonem Moore, zbiegł się w czasie z rozpadem zespołu Sonic Youth, w którym Gordon jako wokalistka, basistka i gitarzystka występowała między innymi u boku męża przez 30 lat. Grupa zagrała swój ostatni koncert w sierpniu 2011 roku, natomiast ich finałowa wspólna płyta, The Eternal, powstała dwa lata wcześniej.