90-letnia Joan Collins powiedziała, dlaczego nie rezygnuje z pracy

„Kochanie, myślałam, że już nie żyjesz!”

Tymczasem lista zajęć 91-latki nie ogranicza się jedynie do aktorstwa. Karierę zaczynała jako modelka, a zanim pojawiła się na dużym ekranie, wystąpiła między innymi w przedstawieniu „Rat’s Revel Society” na londyńskim West Endzie. Miała wtedy niecałe 20 lat. Przez kolejne dekady zdobywała doświadczenie zarówno w melodramatach, jak i w komediach, westernach, filmach kostiumowych, a także produkcjach włoskich i austriackich. Planowano obsadzić ją też w dramacie kostiumowym „Kleopatra” z 1963 roku, na skutek choroby odtwórczyni głównej roli, Elisabeth Taylor. Jednak oryginalnie zatrudniona na potrzeby filmu gwiazda szybko wróciła na plan, wcielając się w tytułową rolę.

Mająca serdeczną relację ze swoją młodszą siostrą, zmarłą w 2015 roku pisarką Jackie Collins, wystąpiła w ekranizacji jednej z jej powieści, „The Stud”, w 1978 roku. W jej portfolio pojawiła się też rola w filmie fantastycznonaukowym „Empire of the Ants”, za którą otrzymała nominację do nagrody Saturna. Pierwszy Złoty Glob pojawił się na koncie Joan Collins w 1983 roku za sprawą wspomnianej już niepowtarzalnej kreacji w „Dynastii”, a próby odcięcia się od charakterystycznego dla tej postaci wizerunku zaowocowały inwestycją w seriale „Sins” i „Monte Carlo”, gdzie zagrała główne role, będąc jednocześnie producentką. Z Lindą Evans, odtwórczynią roli konkurentki Alexis w „Dynastii”, Krystal Carrington, spotkały się w wystawianej na Broadwayu komedii „Legendy” w 2006 roku. – Kochanie, myślałam, że już nie żyjesz – wypowiadały tę kwestię równocześnie na powitanie. Wychodząc na scenę po zakończonym spektaklu, panie najpierw kłaniały się sobie nawzajem, a dopiero później – tłumnie zgromadzonej na widowni, rozbawionej publiczności.

Tytuł szlachecki z rąk królowej Elżbiety II

Niezliczone okładki magazynów, udział w reklamach i teledyskach, w ponad 70 filmach oraz ponad 100 produkcjach telewizyjnych, własna kolekcja biżuterii i perfum, a także liczne książki, które publikowała regularnie od połowy lat 90., w tym „Prime Time”, „My Friend’s Secrets”, „Passion For Life”, czy „Past Imperfect” sprawiły, że przez lata wszechstronna artystka rzeczywiście nie zwalniała tempa. Wśród licznych nagród i wyróżnień znalazły się nie tylko People’s Choice Awards, Złoty Glob i liczne nominacje do Emmy, ale i Order Imperium Brytyjskiego IV klasy (OBE), przyznany jej w 1997 roku, jak również to samo wyróżnienie II klasy (DBE), którym została uhonorowana przez królową Elżbietę II w 2015 roku. Ten ostatni uprawnia Joan Collins do szlacheckiego tytułu Dame.

Strzeż się wilków

Od 15 lat Joan Collins podróżuje po świecie, promując dwa przedstawienia, w których występuje samodzielnie: „An Evening with Joan Collins” oraz „Joan Collins Unscripted”. Sześć miesięcy temu wystąpiła na żywo w jednym z programów telewizyjnych, „Loose Women”, omawiając swoją najnowszą książkę „Behind the Shoulder Pads”. Pięciokrotna mężatka z właściwą sobie lekkością opowiadała zgromadzonym w studio gospodyniom show o radach zasłyszanych nie tylko od swojego ojca, ale i od samej Marilyn Monroe: – Strzeż się przed wilkami w Hollywood – miała powiedzieć poczatkującej aktorce starsza od niej o 7 lat gwiazda. – Jak nie dostaną tego, czego żądają, mogą zerwać każdy kontrakt – ostrzegała.

Jak widać, w trakcie trwającej od kilku dekad, owocnej kariery, Joan Collins wzięła sobie do serca rady bliskich jej osób, zarówno wykazując się cierpliwością w kwestii wieloletniego oczekiwania na upragnione role, jak i umiejętnością ochrony przed wilkami w Hollywood.