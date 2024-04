Katarzyna Kuczyńska-Budka – prezydentka Gliwic. Dla miasta poświęciłaby karierę męża

Na początku lat 2000 daje się poznać jako reporterka: pracuje kolejno w gliwickim Radiu Plus, w TVP, w „Dzienniku Zachodnim”. Razem z Krystyną Jurczewska-Płońską, działaczką na rzecz seniorów, angażuje się w tworzenie Gliwickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W 2004 roku zostaje rzeczniczką prasową Urzędu Miejskiego w Zabrzu. Ta praca otwiera przed nią nowe horyzonty. Kończy studia podyplomowe z zakresu zarządzania personelem i public relations, potem kolejne, dotyczące samorządu w świetle prawa europejskiego. Trzy lata później kieruje już biurem prasowym wojewody w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. „To inwestycja na kolejne 15 lat” - zauważa, opisując swój czas spędzony w administracji rządowej i samorządowej.

Dialog oczkiem w głowie

Zaangażowanie w działalność społeczną, praca na rzecz seniorów, młodzieży i kobiet staja się jej pasją i misją życiową. „Dialog jest moim oczkiem w głowie” - podkreśla, opisując swoje zaangażowanie w tworzenie programów społecznych i działania na rzecz rozwoju lokalnej społeczności. Ale po zmianach na szczeblu wojewódzkim, zmuszona jest opuścić swoją dotychczasową pracę – wtedy z nową energią skupia się na działaniach na rzecz swojego rodzinnego miasta. Jako radna walczy o prawa mieszkańców i transparentność w zarządzaniu miastem. Jej historia mocno splata się z historią miasta. Pisze o sobie: „Piętnuję autokratyzm i brak jawności, protestuję przeciw nadmiernej wycince drzew, zabetonowaniu kolejnych obszarów miasta oraz ogromnym podatkom hamującym lokalną przedsiębiorczość. Szukam sposobów, by przekonać prezydenta do inwestowania w gliwiczan, ciężko pracujących na budżet naszego miasta. Wiem, że jako radna robię co w mojej mocy, aby pomóc gliwiczanom i zmienić sposób zarządzania miastem. Na własnej skórze przekonuję się jednak, że większość potrzebnych do tego narzędzi leży wyłącznie w rękach prezydenta…”.

Gliwice są najważniejsze

Podczas kampanii wyborczej na prezydenta Gliwic, na spotkaniach z mieszkańcami i mieszkankami Gliwic mówi jasno: - Jestem córką, mamą i żoną, która nigdy nie bała się wziąć odpowiedzialności. Jestem waszą radną, razem z wami protestowałam przeciwko niszczeniu zieleni, betonowaniu miasta, zamykaniu parku Chrobrego. Gliwice potrzebują zmiany. Po 20 latach pracy w administracji wiem, jak to zrobić. Chcę Gliwic otwartych na mieszkańców, ich pomysły, inicjatywy. Gliwice to nie tylko centrum. Pragnę bezpiecznego miasta z nowoczesnym szpitalem, lepszą komunikacją parkingami ścieżkami rowerowymi z dostępnymi mieszkaniami”. Teraz wiele wskazuje na to, że będzie mogła zrealizować swoje pragnienia.

Prywatnie jej mężem jest Borys Budka, obecnie minister aktywów państwowych.

Na koniec ciekawostka: premier Donald Tusk, wspierając ją w drodze do prezydentury ujawnił: „Kiedy Kasia powiedziała mi, że zamierza wystartować w boju o Gliwice, zapytałem ją, czy dadzą radę w domu, z Borysem, bo on to zajęty człowiek. Wtedy powiedziała: „No, to niech rezygnuje, bo Gliwice są ważniejsze niż nawet najważniejsze ministerstwa”.

