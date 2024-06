Zofia Bawarska. Księżna kraju, którego prawo nie pozwala kobietom na objęcie tronu

W kraju, o którym mowa, oryginalnie obchodzi się jedno ze świąt państwowych — wigilię urodzin księcia Franciszka Józefa II, który panował w 1940 r., kiedy je ustanowiono. Do zamku w Varduz, stolicy Liechtensteinu, przybywają wtedy wszyscy chętni, którzy nie tylko biorą udział w uroczystościach państwowych, ale i części nieoficjalnej święta Staatsfeiertag. Można wtedy skorzystać z poczęstunku przygotowanego na koszt rodziny książęcej, w tym piwa i precli, oraz porozmawiać czy zrobić sobie zdjęcie z oficjalną głową państwa księciem Janem Adamem II, jego synem Alojzym lub synową księżną Zofią.

"Życie jako żona i matka stawia przed tobą inne wyzwania niż życie jako dziecko czy nastolatka"

Zgodnie z obowiązującym w Liechtensteinie prawem kobieta nie obejmie panowania, bo nie ma możliwości dziedziczenia tronu w linii żeńskiej. "Taka forma sukcesji obowiązuje w Liechtensteinie od stuleci i doskonale się sprawdza. W przeciwieństwie do innych europejskich monarchii, w Liechtensteinie władca odgrywa aktywną polityczną rolę. Jednocześnie jest ojcem rodziny i szefem należących do rodziny przedsiębiorstw. To niełatwe i zajmujące czas zajęcia, którym towarzyszy duża odpowiedzialność. Połączenie tych zadań z rolą matki może być bardzo trudne. Rola kobiety w rodzinie książęcej jest również ważna – to ona przecież zapewnia sukcesję, rodząc następcę tronu" – przekonywał książę Alojzy von Liechtenstein w wywiadzie dla "National Geographic Polska". Zofia Bawarska urodziła ich trzech, nie licząc drugiej w kolejności księżniczki.

Ślub księżnej Zofii i księcia Alojzego odbył się 3 lipca 1993 roku w katedrze św. Floryna w Vaduz. Po uroczystości nowożeńcy spotkali się z obywatelami księstwa, by odebrać od nich osobiście gratulacje i drobne upominki. Kilka lat po zawarciu związku małżeńskiego para mieszkała w Londynie. Tam w 1995 roku przyszedł na świat ich pierworodny syn — Józef Wacław (Joseph Wenzel Maximilian Maria). Kolejne dziecko pojawiło się na świecie już po przeprowadzce do Vaduz. Maria Karolina (Marie-Caroline Elisabeth Immaculata) urodziła się w 1996, Jerzy (Georg Antonius Constantin Maria) w 1999, a Mikołaj (Nikolaus Sebastian Alexander Maria) w 2000 roku. Ich porody odbyły się w szwajcarskiej miejscowości Grabs, ponieważ w księstwie nie ma żadnego szpitala. Wszyscy potomkowie Liechtensteinów są już dorośli, studiują zagranicą i – jak podkreśla ich matka – mają się dobrze. Nazwisko tyko czasem sprawia im kłopoty. "Jednym z doświadczeń, które wszyscy regularnie mamy, jest to, że nasze paszporty są bardzo dokładnie sprawdzane, ponieważ zarówno nazwa kraju, jak i nazwisko są takie same. Im dalej od Europy, tym częściej jesteśmy pytani, z jakiego kraju pochodzimy..." – opowiada Zofia Bawarska.

"Moje obecne projekty sprawiają mi wielką przyjemność i zajmują sporą część mojego czasu"

Zofia Bawarska, podobnie jak jej zmarła już teściowa Marie Kinsky von Wchinitz und Tettau (w 2001 roku z powodu udaru mózgu), działa na terenie księstwa społecznie oraz przewodniczy Liechtensteińskiemu Czerwonemu Krzyżowi. W 2006 roku założyła założyła fundację schwanger.li, która pomaga kobietom w ciąży, ale również mężczyznom spodziewającym się dziecka. "Z własnego doświadczenia wiem, że ważne jest zapewnienie kobietom w ciąży i parom najlepszego możliwego wsparcia. Żadna kobieta w ciąży nie powinna być zmuszana do aborcji lub znajdować się w innej sytuacji awaryjnej z powodu złych warunków ogólnych. Będziemy wspierać każdą kobietę w ciąży, która się do nas zgłosi, nawet długoterminowo, jeśli będzie to konieczne. Nie zostawimy ich samych" – zapewnia księżna na stronie fundacji. Potrzebujący wsparcia mogą się zgłosić do trzech placówek prowadzonych przez tę organizację, lub online.

W 2003 roku u Zofii zdiagnozowano nowotwór mózgu — oponiaka. Objawy były jednak łagodne, a operacja usunięcia zmiany zakończyła się sukcesem.