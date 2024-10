Carol Douglas zaczęła malować w wieku 66 lat. Zaskakująca kariera artystyczna?

Zapytana, ile obrazów sprzedała dotychczas, odpowiada otwarcie, że są ich setki, więc straciła rachubę. Latem bieżącego roku miała możliwość zorganizowania indywidualnej wystawy swoich obrazów w Yorkshire Sculpture Park, gdzie można podziwiać dzieła sztuki zarówno w plenerze, jak i w galerii. – Oglądanie własnych obrazów w tak pięknym miejscu to nie lada przeżycie. Trudno mi wyrazić, jak bardzo jestem z siebie dumna – podkreśla artystka.



Carol Douglas: aktywność w kolejnych dziedzinach sztuki?

Choć na rozkwit kariery artystycznej musiała czekać kilka dekad, to cieszy się, że odniosła spektakularny sukces w dojrzałym wieku. – Gdybym była młodsza, pewnie traktowałabym to zajęcie jako główne źródło dochodów, co oznaczałoby konieczność lepszej organizacji pracy. Obecnie mogę mieć do tej aktywności więcej dystansu i nie obawiam się podejmowania wyzwań artystycznych – podkreśla.

A tych ostatnich w jej życiu nie brakuje. Spektakularne sukcesy w tworzeniu i sprzedawaniu dzieł sztuki zainspirowały Carol Douglas do rozważenia działalności w innych dziedzinach artystycznych. – Ostatnie lata pozwoliły mi uwierzyć w moje możliwości. Coraz częściej rozważam wdrożenie w życie nowego pomysłu, jakim jest tworzenie malowideł na ceramice – zdradza.



Carol Douglas: sztuka nie dla zysku, lecz dla przyjemności

Choć osiągnięty sukces finansowy zadziwił dojrzałą artystkę, przyznaje, że w przyszłości marzy o tym, by tworzyć dzieła sztuki dla własnej przyjemności, a nie w celu osiągania tak spektakularnych korzyści materialnych. – Moje doświadczenia w świecie artystycznym są wspaniałe, ale nawet gdybym sprzedała kilka wybranych obrazów, byłabym w pełni usatysfakcjonowana – zapewnia.