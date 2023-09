Zofia Rabcewicz: Historia pianistki, której fortepiany spłonęły w powstaniu

Po jednym z koncertów w Warszawie recenzent Jan Kleczyński zwrócił uwagę, że artystka grała przez ponad dwie godziny bez przerwy. „Ale bardziej niż wytrzymałość, godzien jest uwagi wysoki artyzm wykonania. Artystka traktuje fortepian arcydelikatnie, a jednak z niepospolitym kolorytem; technikę ma pierwszorzędną, ale czyni ją przede wszystkim sługą myśli. Nic w tej grze szlachetnej nie jest obliczone na powierzchowny »pusty efekt«” – zauważył.

Jerzy Rabcewicz, czyli trudny mąż pianistki

Na początku 1893 roku Zofia wyszła za mąż za starszego o sześć lat architekta Jerzego Rabcewicza. W tym samym roku urodziła swoje pierwsze dziecko, Eugeniusza. Mąż pracował na wysokich stanowiskach i kiedy rosyjskie władze wprowadziły monopol państwa na sprzedaż alkoholu, on dostał zlecenie budowy rządowych magazynów wódki.

Pod koniec 1894 roku umarł Antoni Rubinstein i konserwatorium poprosiło Zofię o przejęcie jego uczniów. Artystka zgodziła się bez wahania, ale pracowała tylko kilka miesięcy, do końca roku szkolnego. „Stanowisko musiałam opuścić na własne żądanie ze względów rodzinnych” – tłumaczyła. Jerzy Rabcewicz był tradycjonalistą. – Uważał, że miejsce kobiety jest w domu, przy dzieciach, a nie na estradzie – mówi Krzysztof Logan Tomaszewski, prawnuk pianistki. To budziło sprzeciw artystki i jej bliskich.

Syn Jerzy: „Stanowisko ojca było wręcz niezrozumiałe przez wszystkich, my zaś – dzieci – byliśmy bezsilni, aby obronić stanowisko matki. Na nic były nasze łzy, płacze i histerie. Musieliśmy być świadkami orgii krzyku i gniewu ojca, opuszczania przez matkę do trzech tygodni mieszkania, rozmawiania matki z nami telefonicznie od swojej siostry, do której wyjeżdżała, w końcu świadkami »przeprosin« ojca i jej powrotu do domu i do nas. Spokój panował jednak bardzo krótko i znów powtarzało się to samo” – pisał we wspomnieniach.