Torebka wielkiej wagi. Co Ewa Juszkiewicz zyska na współpracy z Louis Vuitton?

- Zaproszenie do kooperacji przez dom mody LV przy ich viralowej kolekcji ArtyCapucines można potraktować jako potwierdzenie stabilnej pozycji Ewy Juszkiewicz wśród najbardziej wpływowych artystów na świecie, m.in. obok Jeffa Koonsa, Yayomi Kusamy czy Takashiego Murakamiego - mówi Marta Lisiak z Departamentu Sprzedaży DESA Unicum. - To z nimi LV współpracowało przy poprzednich edycjach kolekcji. Niewątpliwie kampania promocyjna przyczyni się do rozpowszechnienia twórczości Juszkiewicz wśród znacznie liczniejszego grona odbiorców, a to z kolei pozytywnie wpłynie na ceny jej prac na rynku sztuki - podsumowuje