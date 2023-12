Pięć filmów dokumentalnych o inspirujących kobietach, które warto zobaczyć

''Miss Americana''

Taylor Swift, która w branży muzycznej jest absolutnym fenomenem, doczekała się filmu dokumentalnego o sobie. Pokazuje on nie tylko blaski, ale też cienie sławy. Chociaż reżyserka wielokrotnie podkreśla wielki talent gwiazdy, która kiedy tylko siada do pianina -tworzy od razu światowy przebój, to nie brakuje również ciemnych zakamarków kariery ulubienicy Ameryki. Wokalistka opowiada o molestowaniu seksualnym, zaburzeniach odżywiania i hejcie, z którym musi się wciąż zmagać.

''Jennifer Lopez: Halftime''

Jennifer Lopez to Latynoska, portorykańskiego pochodzenia, która zrobiła międzynarodową karierę jako piosenkarka, aktorka, tancerka. Prywatnie jest dzisiaj żoną aktora Bena Afflecka, matką dwójki dzieci (z piosenkarzem i producentem muzycznym Markiem Anthony), siostrą Lyndy i Leslie. Dokument opowiada o przemianie jaką przeszła przez kilkadziesiąt lat trwania jej kariery. Druga połowa życia - Jennifer skończyła 54 lata - to idealny moment, by przyjrzeć się własnej drodze. Podczas sentymentalnej podróży na główny tor wybija się nie tylko determinacja i codzienny stres, ale też chęć wykorzystania swojej popularności w celu niesienia pomocy innym.