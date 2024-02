Dodatek do sztuki? Marina Abramović ruszyła z nowym biznesem

Czytaj więcej Kosmetyki Marina Abramović kotra Gwyneth Paltrow. Nowy projekt kontrowersyjnej artystki Marina Abramović, słynna i kontrowersyjna gwiazda świata sztuki, rusza z nowym projektem. Longevity Method – tak nazywa się nowa marki stworzona przez słynną artystkę. Marina Abramović chce tworzyć kosmetyki i suplementy diety, które pozwolą zachować młodość.

Proponowane przez Abramović produkty składają się z naturalnych składników. Poza kosmetykami artystka oferuje też suplementy diety — w postaci kropli. Mają one działanie energetyzujące, uodparniające i antyalergiczne. W ich składzie m.in. można znaleźć papryczki chili, czosnek, shilajit — minerał występujący w Himalajach, kwas bursztynowy i sok żurawinowy.

Marina Abramović sama zaprojektowała opakowania kosmetyków. Na pudełkach widoczne są odciski palców jej oraz dr Brenner.



Kim jest Marina Abramović?

Marina Abramović jest jedną z najpopularniejszych performerek na świecie. Artystka słynie z przekraczania własnych granic podczas prezentowania sztuki. W swoich pracach często nawiązuje do wojen i konfliktów, zwracając uwagę na ludzkie cierpienie.

Jednym z najpopularniejszych performance'ów jest "Rythm 0", który w 1974 roku odbył się w Studiu Morra w Neapolu. Abramović przez sześć godzin biernie poddawała się temu, co chciała z nią zrobić publiczność. Biorący udział w wydarzeniu mogli wykorzystać przedmioty leżące na stole: różę, piłę, boa z piór, noże, a nawet naładowany pistolet. Jeden z mężczyzn przystawił go do szyi artystki. Inni kłuli ją, a także zdejmowali jej fragmenty garderoby. Artystka tłumaczyła, że tym sposobem chciała pozbyć się strachu, ale performance miał też pokazać obserwującym, do czego mogą się posunąć, gdy mają na to szansę. Później wspominała to jako ''sześć godzin horroru na krawędzi zagrożenia życia''.

W 1980 roku razem ze swoim ówczesnym partnerem Ulayem stworzyli ''Rest Energy''. Performance polegał na trzymaniu przez oboje napiętego łuku ze strzałą wycelowaną prosto w serce Abramović. Gdyby chociaż na chwilę stracili równowagę, artystka zostałaby śmiertelnie zraniona.