Stylistyka Hello Kitty oddziałuje na mózg. Ciekawe ustalenia badaczy i wyjątkowa wystawa

Jak wylicza „The Economist”, na TikToku pojawiło się dotychczas ok. 65 milionów treści oznaczonych hashtagiem #cute. Zapotrzebowanie jest jeszcze większe, ponieważ klipy zostały obejrzane ponad 625 miliardów razy. Choć do niedawna uważano, że tego typu treści są domeną nastolatek lub młodych dorosłych kobiet, to jednak prowadzone na ten temat badania i powstające prace naukowe świadczą o czymś zupełnie innym.

Jak słodkość podbiła świat?

W swojej książce „Irresistible: How Cuteness Wired our Brains and Conquered the World” Joshua Paul Dale analizuje to zagadnienie w naukowy sposób, uważając, że stanowi ono kombinację kultury i biologii. Wyjaśnia dokładnie, co dzieje się z ludzkim mózgiem pod wpływem treści poświęconych pełnym uroku, kolorowym postaciom wyrysowanym przez artystów Disneya czy twórców Hello Kitty.

Według autora taki widok wyzwala najpotężniejsze ludzkie instynkty, takie jak potrzeba troski i otoczenia opieką zaprezentowanego w filmikach pluszowego zwierzaka. Joshua Paul Dale idzie jednak o wiele kroków dalej, doszukując się w tym podejściu wpływów na globalną stylistykę i kulturę jako taką.

50 urodziny Hello Kitty

Temu zagadnieniu poświęcona jest też wystawa w Somerset House w Londynie, podkreślająca wszechobecność pełnych uroku zjawisk w kulturze, sztuce, ubraniach, grach i zabawkach. Wśród zgromadzonych na wystawie obiektów można obejrzeć dzieła współczesnych artystów, ale też eksponaty poświęcone muzyce, modzie, mediom społecznościowym czy grom wideo. – To wszystko może być wykorzystane w dobrym celu, ale też może stać się upiorne – przyznaje jedna z artystek prezentujących swoje dzieła na wystawie, Hattie Stewart. W zamieszczonym na oficjalnej stronie muzeum filmiku promującym wystawę inny artysta, Ed Fornieles, również podkreśla, że słodkość może być bronią obosieczną. – Miewam jej dość i jednocześnie uważam ją za przyciągającą uwagę i nieodpartą – przyznaje.