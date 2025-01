Rewolucyjne odkrycie polskiej badaczki. Zmienia spojrzenie na średniowieczną sztukę

Pierwsze malowidło, ukazujące wyższą i niższą postać idące obok siebie, dr Łaptaś zidentyfikowała jako scenę „Prezentacji Marii w świątyni”. Motyw ten, oparty na apokryfach, przedstawia Marię jako trzyletnie dziecko przekazywane przez rodziców do świątyni kapłanowi Zachariaszowi. Scena ta była popularna w sztuce bizantyjskiej i często ukazywana w kontekście świąt kościelnych.

Drugie malowidło, przedstawiające postać siedzącą na tronie z wyciągniętymi rękami, badaczka zinterpretowała jako „Marię karmioną przez anioła”. Ten motyw, znany z bizantyjskich przedstawień, ukazuje Marię w świątyni, gdy anioł podaje jej pokarm. Podobne sceny często występują w sztuce wschodniego chrześcijaństwa, co wskazuje na silne wpływy bizantyjskie w Nubii.

- W Bizancjum istniał silny kult Matki Boskiej – tłumaczy dr Magdalena Łaptaś. – Wynikało to moim zdaniem z trzech powodów. Po pierwsze, była ona Matką Boga (na soborze w Efezie, w 431 r., potwierdzono jej tytuł theotokos – Bożej Rodzicielki). Po drugie, była ona pośredniczką, która zanosiła prośby ludzi do swego syna Jezusa Chrystusa, dlatego też często modlono się o jej intercesję - wstawiennictwo. Po trzecie, była opiekunką Konstantynopola. Kiedy np. w 626 r. stolicę oblegały wojska Persów i Awarów, patriarcha Konstantynopola Sergiusz zorganizował procesję, podczas której nosił ikonę Matki Boskiej na murach miasta. Wierzono, że to za jej pośrednictwem udało się odeprzeć nieprzyjacielski atak. Polakom jest to łatwo zrozumieć, bowiem podobna sytuacja miała miejsce podczas „potopu szwedzkiego”, kiedy to, według obrońców, za sprawą Matki Boskiej Częstochowskiej nieprzyjaciele odstąpili od oblężenia Jasnej Góry. Inny przykład związany jest z cesarzem Michałem Paleologiem, który przyjechał do Konstantynopola, by odbić stolicę z rąk Łacinników, po kilkudziesięcioletniej okupacji miasta, po czwartej wyprawie krzyżowej. Kiedy cesarz przybył pod mury Konstantynopola w 1261 r., nie wkroczył od razu do miasta, ale odczekał, po to by odbyć triumfalny wjazd do stolicy 15 sierpnia, bo w tym dniu przypada święto Zaśnięcia Matki Boskiej. A zatem w dniu najważniejszego święta Marii cesarz wkroczył do miasta przez Złotą Bramę i przejechał triumfalnie do kościoła Hagia Sofia, gdzie został ponownie koronowany na cesarza – mówi badaczka.

Dzięki chrystianizacji Nubii w VI wieku znalazła się ona w orbicie wpływów bizantyjskich.

- Kult Matki Boskiej trafił w Nubii na podatny grunt, jeszcze bowiem w czasach przedchrześcijańskich istniał na tych terenach kult silnych kobiet związany z królowymi, zwanymi w Meroe kandake – o eunuchu etiopskiej królowej Kandake wspominają Dzieje Apostolskie [8: 27]) - podkreśla dr Łaptaś. - Kandake jako silne, dobrze zbudowane kobiety. Do dziś zresztą w Sudanie ideał kobiecego piękna różni się od europejskiego. Za piękne uważane są duże, mocnej budowy kobiety, nie zaś szczupłe i drobne. W Meroe istniał matrylinearny system dziedziczenia władzy, który też przyjęty został w niektórych okresach w Nubii. Świadczy o tym chociażby inskrypcja przy malowidle ukazującym królową Martę z katedry w Faras, określająca ją jako "matkę królów". A zatem Matka Boska jako opiekunka tych silnych królowych także była potężną patronką, bowiem dwór niebiański zarówno w Bizancjum jak i Nubii przedstawiano na wzór dworu ziemskiego. Na malowidle ukazującym scenę Bożego Narodzenia z Faras (koniec X, pocz. XI w.; po wykopaliskach w Faras malowidło trafiło do Muzeum Narodowego w Chartumie) Matka Boska jest postacią największą. Zastosowano w tej kompozycji zasadę hierarchii ideowej i to, że Maria jest tak dużą postacią niewątpliwie było celowe – tłumaczy ekspertka.