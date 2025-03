Serial „Kill Jackie”: Catherine Zeta-Jones po obu stronach kamery

Postać Jackie Price, w którą wcieli się Catherine Zeta-Jones, to kobieta sukcesu, od lat żyjąca w luksusie, podróżująca po świecie i zawodowo zajmująca się sprzedażą dzieł sztuki. W swojej pracy ucieka się do najbardziej wyrafinowanych metod, mających na celu zachowanie anonimowości po tym, jak przed laty rozpoczynała działalność zawodową, przemycając narkotyki. Gdy obecne zajęcie staje się dla niej nieco nużące, w jej życiu przychodzi czas na gwałtowną zmianę. Okazuje się, że burzliwa przeszłość nie odeszła w zapomnienie, a niebezpieczny gang płatnych zabójców zostaje wynajęty, by rozprawić się z Jackie Price.

Poza niewątpliwym wyzwaniem, jakim jest przekonujące odegranie roli statecznej mecenas sztuki prześladowanej przez śmiertelnie niebezpiecznych płatnych morderców, Catherine Zeta-Jones będzie miała również okazję spełnić swoje ambicje zawodowe jako producentka wykonawcza serialu, którego roboczy tytuł brzmi „Kill Jackie”. – Jestem podekscytowana, że mogę brać udział w tak ciekawym projekcie, jak „Kill Jackie”, i to po obu stronach kamery. Z niecierpliwością czekam na możliwość wcielenia się w tę fascynującą postać i skoncentrowania się na produkcji opartej na tak mocno wyeksponowanym wątku kobiecym, podkreślającym siłę i moc sprawczą przedstawicielek płci żeńskiej – podkreśliła Catherine Zeta-Jones w cytowanym przez BBC oświadczeniu poprzedzającym rozpoczęcie pracy nad serialem.



Catherine Zeta-Jones: pierwsza od blisko dekady rola w filmie

Akcja serialu będzie rozgrywać się zarówno w rodzinnym mieście Catherine Zeta-Jones, jak i w Bilbao, Lizbonie oraz Londynie. Zdjęcia rozpoczną się w marcu bieżącego roku, a premierę na jednej z wiodących platform streamingowych zapowiedziano na 2026 rok. Scenarzystą serialu jest Brytyjczyk Tom Butterworth, w przeszłości odpowiedzialny między innymi za takie produkcje jak „Ostatni legion”, „Fortitude” czy „Dziewczyna na urodziny”. Zafascynowany powieścią z 2018 roku, stanowiącą inspirację do powstania serialu, wziął na warsztat oryginalny tekst, modyfikując scenariusz na tyle, by główną bohaterką stała się przebojowa Jackie Price, a nie, jak miało to miejsce w książce, mężczyzna o imieniu Jack. – Naszą ambicją jest przekształcenie i rozszerzenie rzeczywistości zaprezentowanej w powieści w coś równie zabawnego, mrocznego, szalonego i wyjątkowego. Lub, przynajmniej podjęcie takiej próby – deklarował w oświadczeniu cytowanym przez „Variety”.

Odtwórczyni roli Jackie Price ma imponujące doświadczenie w pracy przy produkcjach o podobnym charakterze. W serialu kryminalnym „Wednesday” wciela się w rolę mrocznej matki tytułowej bohaterki, Morticii Addams. Zdjęcia do drugiego sezonu popularnego serialu zakończyły się w grudniu minionego roku. Oprócz zapowiadanego udziału w adaptacji powieści „The Price You Pay”, ambitna 55-latka ma też w planach pierwszą od niemal dekady rolę w filmie. W wyreżyserowanym przez Cathy Yan thrillerze „The Gallerist” wystąpi u boku gwiazd kina, takich jak między innymi Natalie Portman i Jenna Ortega, ale i zdobywczyni trzech nagród Grammy, wokalistki Charli xcx.