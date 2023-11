Nagrody Fundacji Księżniczki Asturii trafiają corocznie do osób lub instytucji, które w niezwykły lub wzorowy sposób przyczyniają się do postępu i dobrobytu społecznego poprzez swoją pracę i zasługi na polu naukowym, technicznym, kulturalnym, sportowym, społecznym oraz humanitarnym. Wśród Polaków, którzy je otrzymali, widnieją nazwiska między innymi Krzysztofa Pendereckiego, Adama Michnika, Adama Zagajewskiego, Ryszarda Kapuścińskiego czy Krzysztofa Wielickiego. Wyróżniono nimi też SOS Wioski Dziecięce, Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo i miasto Gdańsk w kategorii Zgoda między narodami.

Reklama

Nagrody Fundacji Księżniczki Asturii

W tym roku statuetki będące rzeźbą stworzoną specjalnie na ten cel przez hiszpańskiego artystę Joana Miró odebrali: inicjatywa na rzecz leków przeciwko chorobom zaniedbanym DNDi (Współpraca międzynarodowa), japoński pisarz Haruki Murakami (Literatura), francuska historyczka i nauczycielka akademicka, członkini Akademii Francuskiej Hélène Carrère d’Encausse (Nauki społeczne), kenijski lekkoatleta, czterokrotny medalista olimpijski i dwukrotny medalista mistrzostw świata Eliud Kipchoge (Sport), amerykańscy biologowie Jeffrey I. Gordon i Peter Greenberg oraz amerykańska biochemik Bonnie L. Bassler (Badania naukowe), szkocka organizacja charytatywna, która tworzy programy dożywiania w szkołach w najbiedniejszych społecznościach świata Mary's Meals (Zgoda między narodami) oraz Meryl Streep w kategorii Sztuka. Nagrodzono także pośmiertnie włoskiego znawcę literatury Nuccio Ordine (Komunikacja i działania na rzecz ludzkości).

Wręczenie Nagród Fundacji Księżniczki Asturii 20223

W uroczystości, która odbyła się 19 października, brali udział wszyscy członkowie hiszpańskiej rodziny królewskiej: król Filip VI, królowa Letycja, ich dwie córki: 18-letnia obecnie Eleonora, dwa lata młodsza Zofia oraz zaproszeni goście. W przemówieniu towarzyszącym odebraniu wyróżnienia Meryl Streep podkreślała rolę empatii, nie tylko na scenie, ale i w życiu, w stosunku do drugiego człowieka. „Mam nadzieję, że w naszym świecie, coraz bardziej wrogim i niestabilnym, weźmiemy sobie do serca kolejną zasadę, której uczy się każdy aktor, a mianowicie: chodzi o słuchanie” – tłumaczyła.

Nominację do nagrody Fundacji Księżniczki Asturii hollywoodzka gwiazda zawdzięcza hiszpańskiemu reżyserowi Pedro Almodóvarowi, który mówił o niej: „Niewiele aktorek w historii kina amerykańskiego może pochwalić się taką wszechstronnością jak Meryl Streep, aktorka o szerokim wachlarzu możliwości i biegła we wszystkich gatunkach, w tym między innymi w komediach, dramatach i musicalach. Robi to wszystko tak dobrze, tak naturalnie i zgodnie z prawdą. Meryl Streep jest naprawdę godną laureatką tegorocznej Nagrody Księżnej Asturii w dziedzinie sztuki”.