Kim Kardashian Człowiekiem Roku męskiego magazynu GQ

Wypuściła na rynek pod swoim nazwiskiem dwie linie kosmetyków, kilka rodzajów perfum, napój energetyczny, telefon komórkowy, gry i fundusz inwestycyjny private equity. Brała udział w 24 sezonach rodzinnego reality show emitowanego na całym świecie. Jej największym sukcesem wydaje się jednak firma Skims produkująca bieliznę modelującą. Zainwestowała w nią w 2019 roku. Obecnie warta jest już cztery miliardy dolarów. Kim została doceniona przez magazyn „GQ”, który przyznał jej tytuł Człowieka Roku 2023.

Frustracja matką inspiracji

Kim Kardashian mówi, że jej marka narodziła z frustracji. Bieliznę modelującą, w której pojawiała się między innymi na czerwonym dywanie, zawsze musiała dostosowywać do własnych potrzeb. Farbowała ją w wannie z herbatą, żeby uzyskać kolor jak najbardziej zbliżony do swojego odcienia skóry. Musiała ją też podcinać, żeby pasowała do długości sukienek. Bielizna Skims stworzona przez celebrytkę jest więc dostępna w wielu odcieniach i rozmiarach. W ofercie marki znajdują się też skarpetki i stroje kąpielowe. Niedawno pojawiła się również kolekcja męska, która została ogłoszona oficjalną bielizną zawodników NBA. Kardashian podkreśla, że mężczyźni mają podobną niepewność co do swoich ciał, jak kobiety, „niezależnie od tego, czy o nich mówią, czy nie".



Męska sesja gwiazdy stała się okazją do wspomnień o zmarłym w 2003 roku ojcu Robercie. Wspomina ona w „GQ”, że tata, zazwyczaj twardo stojący na ziemi, głęboko wierzący katolik, raz złamał swoje zasady i udał się do wróżki, by upewnić się, że jego rodzinie nie grozi żadne niebezpieczeństwo. Uczestniczył wtedy w procesie dawnego przyjaciela O.J. Simpsona, oskarżonego o morderstwo byłej żony Nicole Brown Simpson, co sprawiało, że regularnie grożono mu śmiercią. „Nazwisko Kardashian będzie znane na całym świecie” – przepowiedziała jasnowidzka, a jej przepowiednia spełniła się, tyle że za sprawą jego żony i córek.

Branża mody - naturalne środowisko Kim Kardashian

Zamiłowanie do mody Kim odziedziczyła po ojcu. Był prawnikiem ormiańskiego pochodzenia, mężczyzną niezwykle eleganckim. Jego żona Kris Jenner wspomina, że kiedy się poznali w latach 70., nosił prawie wyłącznie projekty Gucci - płaszcze, spodnie, czy mokasyny. Kiedy pojawiała się nowa kolekcja, dostawał od razu telefon ze sklepu w Beverly Hills, dokąd jechali razem z bratem Tommym. Kim Kardashian uwielbiała bawić się w szafie ojca- przebierać w jego krawatach, paskach i garniturach. Kiedyś wspinanie się po półkach skończyło się dla niej wstrząśnieniem mózgu i wizytą w szpitalu.

Kim po latach wyznała, że woli pamiętać ojca w jego nieskazitelnym wydaniu, a nie ubranego w piżamę, w której spędził ostatnie tygodnie życia, zmagając się z rakiem przełyku. Pamięta dobrze jedną z ostatnich rozmów, kiedy ojciec poprosił ją, żeby zaopiekowała się rodzeństwem w jego imieniu.