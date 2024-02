Wcielając się w rolę ambitnej prawniczki Rachel Zane w serialu Suits, Meghan Markle zyskała sporą popularność, a prezentowane na ekranie stylizacje dodawały jej postaci charakteru i wiarygodności. Doskonale skrojone ołówkowe spódnice, taliowane marynarki czy beżowe kardigany świetnie wpisywały się w konwencję serialu i sprawiały, że to właśnie ona kradła show, mimo że główna rola należała do Patricka J. Adamsa. Choć prace nad serialem zakończono, a Meghan Markle od 2016 roku znana jest już z innej roli, to o jej stylizacjach wciąż jest głośno.

Buty Birdies, koszula Husband

Gdy Bianca Gates założyła własną firmę Birdies, produkującą wygodne baleriny w różnych kolorach, wysłała jedną parę znanej już wówczas aktorce serialowej Meghan Markle. Ta doceniła gest, wyrażając swoje uznanie za pośrednictwem mediów społecznościowych. Gdy rok później ogłoszono zaręczyny aktorki z księciem Harrym i rozchwytywana przez dziennikarzy przyszła księżna Sussex wymieniła Birdies jako jedną z ulubionych marek obuwniczych, firma Gates odnotowała rekordowe zainteresowanie mediów i nowych klientek. Każdy chciał chodzić w butach rekomendowanych przez Meghan Markle. – Prasa oszalała, a mój biznes w ciągu doby po prostu eksplodował – opisuje założycielka Birdies w rozmowie z Marie Claire – Meghan nadaje mojej marce wiarygodności i cenię ją za wierność moim produktom – dodaje. Markle niejednokrotnie była widziana publicznie w kolejnych modelach Birdies: podczas ogłaszania ciąży, w trakcie wizyt w Nowej Zelandii czy w Monako.

Biała koszula o modelu Husband również zasługuje na osobne miejsce w historii mody. Gdy Meghan i Harry po raz pierwszy pojawili się publicznie jako para – podczas Igrzysk Invictus Games we wrześniu 2017 roku – zrelaksowana aktorka wysyłająca fotografom uśmiechy zza ciemnych okularów (marki Finlay & Co, która od tego momentu odnotowała ponad 80% wzrost sprzedaży produktów), miała na sobie klasyczną, śnieżnobiałą koszulę z nonszalancko wywiniętymi rękawami. Nieregularnie wetknięta za pasek dżinsów i z kołnierzem ukrytym pod falami ciemnych włosów aktorki, została potraktowana jak strój casualowy, dobrze wpasowany w charakter imprezy. Strona internetowa Nonoo – firmy produkującej koszule Husband – tego dnia przeżyła oblężenie, a sam model stał się produktem sygnalnym tej marki. Właścicielka firmy, Misha Nonoo, poszerzyła kolekcję o model ciążowy, gdy tylko księżna Sussex ogłosiła, że wraz ze swoim nowo poślubionym mężem spodziewają się pierwszego dziecka. Miłośnicy mody pokochali to ubranie, odkrywając, że elegancką koszulę można skompletować z dżinsami, a decydując się na model Husband u boku sympatii, można wywróżyć sobie kolejny, fascynujący rozdział w związku.

Kiedy nazwa twojej firmy pojawia się w CNN, to chyba dobrze

1.6 miliarda wyświetleń odnotowała niszowa kanadyjska firma produkująca płaszcze po tym, jak Pałac Kensington oficjalnie ogłosił zaręczyny księcia Harry’ego i Meghan Markle. Aktorka wybrała na tę okazję płaszcz marki Line the Label, który od tego momentu producenci nazywają „The Meghan”. Wszystkie dostępne egzemplarze tego eleganckiego odzienia wierzchniego zniknęły z magazynów firmy w ciągu 24 godzin. Podobny los spotkał ubrania marki Self Portrait. Gdy aktorka nieopatrznie nie pozbyła się metki ze swojej czerwonej sukni wieczorowej założonej podczas wizyty w Australii, cały świat nie tylko dowiedział się o istnieniu takiego modelu, ale i dokładnie poznał nazwę producenta, ponieważ pojawiała się w głównych wydaniach wiadomości i na pierwszych stronach gazet przez kolejne dni. – Wystąpienie księżnej wygenerowało 1.5 miliarda odsłon na mediach społecznościowych w ciągu dwóch dni – wylicza założycielka firmy, Han Chong. – Kiedy nazwa twojej firmy pojawia się w CNN, to chyba dobrze – przyznaje.