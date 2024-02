Iga Świątek o krok od pierwszej 10 najlepiej zarabiających tenisistek

– 12 lub więcej. Kto dołącza do wyzwania Read with IGA? (Czytaj z Igą?) – tak za pośrednictwem Instagrama najsłynniejsza obecnie polska tenisistka zachęcała fanów do pobijania własnych rekordów w czytaniu. Przed Igą kolejne wyzwanie: będąc na 11 miejscu klasyfikacji wszech czasów w wysokości płac w kobiecym tenisie, ma możliwość przejścia do pierwszej dziesiątki. Ile brakuje, by osiągnąć ten cel, i czy są na to realne szanse w najbliższym czasie?

Polskie nazwisko w pierwszej 10

Według danych dostępnych na stronie Women’s Tennis Association (WTA) Iga Świątek w trakcie całej kariery sportowej zarobiła 25,968 milionów dolarów, czyli około 103 milionów złotych. Taka kwota daje Polce 11. pozycję na liście płac w kobiecym tenisie, a do wyprzedzającej jej w rankingu Swietłany Kuzniecowej z Rosji brakuje jej 8 tysięcy dolarów. Szacuje się, że polska zawodniczka wyprzedzi Rosjankę już po pierwszej rundzie Indian Wells, które odbywają się 6-17 marca, ponieważ za sam udział w pierwszej rundzie turnieju zawodniczki otrzymają po $30,050.

Dziewiąte miejsce klasyfikacji zajmuje inna polska tenisistka: Agnieszka Radwańska, która w latach 2006-2018 zarobiła 27,683 miliony dolarów. Im bliżej podium, tym różnice finansowe między poszczególnymi zawodniczkami są większe. Ranking otwierają siostry Williams: Serena, która w trakcie swojej niemal 30-letniej kariery sportowej zarobiła 94,816 miliony dolarów, oraz druga na podium Venus z kwotą 42,595 milionów dolarów.

Kolejne wyzwania

Oprócz rywalizacji o miejsce w rankingu finansowym, Iga Świątek ma przed sobą jeszcze szereg wyzwań natury sportowej. Pokonując Jelenę Rybakinę podczas turnieju WTA w katarskim Doha, po raz kolejny sięgnęła po zwycięstwo w rozgrywkach Qatar TotalEnergies Open. W rozpoczynających się w maju rozgrywkach Wielkiego Szlema Iga będzie miała okazję obronić zdobywanych już trzykrotnie tytułów na ulubionych kortach Rolanda Garrosa w Paryżu. Początek tegorocznych zawodów zaplanowany jest odpowiednio na: 26 maja – French Open, 1 lipca – Wimbledon, 26 sierpnia – US Open.