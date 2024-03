Margot Robbie twarzą nowej kolekcji pomadek luksusowej marki. Jak budowała swój sukces?

„Nigdy nie powinniśmy przestać marzyć o wielkich rzeczach”

W 2013 roku, na planie filmu wojennego „Francuska suita” poznała swoich najlepszych przyjaciół, przyszłych partnerów biznesowych, a dodatkowo jeden z nich został jej mężem. Tom Ackerley i Josey McNamara byli wówczas asystentami reżysera, ale – podobnie jak Robbie – mieli znacznie większe ambicje. „Wszyscy stwierdziliśmy: chcemy tworzyć własne rzeczy” – wspomina aktorka cytowana przez „The Holywood Reporter”. „To było trochę w stylu: jeśli inni to robią, dlaczego my nie możemy?”. Rok później, wraz z przyjaciółką Margot Robbie z dzieciństwa na Złotym Wybrzeżu, Sophią Kerr, założyli firmę producencką LuckyChap Entertainment (to hołd dla Charliego Chaplina) w londyńskim domu, w którym wspólnie mieszkali. Ich pierwsza produkcja, czarna komedia opowiadająca o losach łyżwiarki „Ja, Tonya” otrzymała kilka nominacji do Oscara i potwierdziła wybór ścieżki młodych ludzi. Motywem przewodnim filmów, którymi się zajmują, są kobiety. Przed „Barbie” trzy największe produkcje LuckyChap zarobiły łącznie 275 milionów dolarów i zdobyły dwa Oscary z sześciu nominacji. Przygotowania do ekranizacji najsłynniejszej lalki świata zajęły sześć lat od pierwszej koncepcji.

W 2018 roku nadarzyła się okazja, żeby zwrócić do Mattel o udzielenie praw do Barbie. Zbliżało się 60-lecie powstania zabawki, a nowym dyrektorem generalnym został Ynon Kreiz i to jego Margot Robbie przekonała do swojego projektu, choć przyznaje, że nie miała jeszcze dokładnej wizji, ani nawet fragmentu scenariusza. Miała też umowę z wytwórnią Warner Bros. Dopiero wtedy Greta Gerwig zaczęła pisać fabułę ze swoim partnerem Noahem Baumbachem. Powstała opowieść o idealnym dniu stereotypowej Barbie, która jednak pewnego dnia opuszcza swój różowy Barbieland. Producentka wcale nie widziała się w tej roli. Chciała powierzyć ją izraelskiej aktorce Gal Gadot, ta jednak nie miała wolnych terminów. W ten sposób wraz z Ryanem Goslingiem w roli Kena stworzyli jeden z najpopularniejszych kinowych duetów ostatnich lat. Margot Robbins wyznała w „Variety”, że najtrudniejszym zadaniem w jej pracy jest w pewnym momencie przestawienie się z myślenia „jestem producentem”, na „teraz jestem aktorką”, i w drugą stronę.

Margot Robbie w kampanii promocyjnej pomadek Rouge Allure Velvet Nuit Blanche Materiały prasowe Chanel

„Barbie” - różowy przepis na sukces

Wyprodukowanie „Barbie” pochłonęło 145 milionów dolarów. Zyski przekroczyły już 1,4 miliarda dolarów. Lista nominacji tego filmu do nagród jest imponująca. Szybko pojawiły się więc pytania o drugą część. „Chcemy nakręcić więcej filmów, które będą miały taki efekt, jak ‘Barbie’. Nie wiem, czy to musi być ‘Barbie 2’. Dlaczego nie może to być kolejny duży, oryginalny i odważny pomysł, w ramach którego otrzymamy niesamowitego filmowca, duży budżet do zabawy i zaufanie stojącego za nim ogromnego konglomeratu, dzięki któremu będziemy mogli to naprawdę zagrać? Chcę to zrobić” – podkreśla Robbie.

„Nie sądzę, żebyśmy byli zainteresowani wypuszczeniem stu filmów tak szybko, jak to możliwe. Chodzi raczej o to, kim są ludzie, z którymi uwielbiamy pracować. Budujemy z nimi długoterminowe relacje i pomagajmy wspierać ich kariery” – powiedział Tom Ackerley w wywiadzie dla magazynu „Variety”. Oboje mają słabość do aktorek, które zostały reżyserkami i to kobiece talenty chcą przede wszystkim wspierać. Marzeniem Margot Robbins również jest kiedyś stanięcie po drugiej stronie kamery w takiej roli. Chciałaby również częściej pojawiać się na afiszach teatralnych.