Koniec domysłów. Pałac opublikował aktualne zdjęcie księżnej Kate

Długo wyczekiwana pierwsza fotografia

W Wielkiej Brytanii Dzień Matki przypada 10 marca. Z tej właśnie okazji Kensington Palace opublikował pierwsze od prawie trzech miesięcy oficjalne zdjęcie dawno niewidzianej księżnej. Roześmiana, otoczeniu trojga swoich dzieci – księżniczki Charlotte, księcia George’a i księcia Louis’a – prezentuje się bardzo swobodnie w naturalnej odsłonie: minimalistycznym, ledwie widocznym makijażu i niezobowiązującej stylizacji, na którą składają się: jednolita kolorystycznie ciemna marynarka oraz dżinsy. Nogi księżnej są splecione, a rękami obejmuje towarzyszące jej, równie roześmiane dzieci.

W podpisie pod zdjęciem widnieją podziękowania za serdeczne życzenia powrotu do zdrowia oraz za nieustanne wsparcie. – Życzę wszystkim szczęśliwego Dnia Matki – napisała księżna w ostatniej linijce postu opatrzonego skrótem swojego imienia – C. Za obiektywem stanął książę William, natomiast zdjęcie zostało wykonane kilka dni temu w domu książęcej pary w Windsorze.

Choć do Wielkanocy pozostało jeszcze kilka tygodni i odpoczynek księżnej Walii od pełnionych obowiązków odbywa się zgodnie z podanym w styczniu oficjalnym komunikatem Pałacu Kensington, to jednak wielotygodniowa nieobecność otwierała pole do licznych spekulacji co do jej stanu zdrowia. W minionym tygodniu świat obiegły wykonane przez paparazzi zdjęcia niskiej jakości, sugerujące, jakoby księżną widziano za kierownicą samochodu. Te rewelacje nie zostały jednak potwierdzone przez królewskie źródła, a internauci szybko zauważyli, że na zdjęciu znajduje się raczej siostra księżnej niż ona sama. Oficjalna fotografia opublikowana z okazji Dnia Matki nie pozostawia cienia wątpliwości co do osoby na niej zaprezentowanej. Pozwala też wierzyć, że księżna po przebytej operacji pozostaje w dobrej formie.





Źródło:

https://www.bbc.com/news/uk-68526972