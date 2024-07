Kim jest Ines de Ramon, nowa partnerka Brada Pitta?

Brad Pitt najwyraźniej ponownie znajduje się na fali wznoszącej – zarówno zawodowo, jak i prywatnie. Po głośnym, trwającym trzy lata procesie rozwodowym z Angeliną Jolie, który zakończył się w 2019 roku, zdobywca dwóch Oscarów i szeregu innych nagród cieszy się niesłabnącym statusem hollywoodzkiego gwiazdora – i nową miłością.

Brad Pitt i Ines de Ramon zakochani, cali na pastelowo

W niedzielę 7 lipca miała miejsce premiera pierwszego trailera zapowiadającego film pod tytułem „F1” w reżyserii Josepha Kosinskiego, w którym Pitt gra główną rolę. Tego samego dnia 60-letni aktor pojawił się na wyścigu Formuły 1 w ramach Grand Prix Wielkiej Brytanii na torze Silverstone Circuit w Northampton.

Uwagę mediów skradła 33-letnia przedsiębiorczyni Ines de Ramon, która towarzyszyła Pittowi. Aktor nie przejmował się aparatami i kamerami – i trzymał się blisko ukochanej, trzymając ją za rękę.

Jakby tego było mało, obydwoje mieli na sobie ubiory w pastelowych tonacjach, co zapewne miało podkreślić ich zażyłość. Pitt wybrał strój z dominacją jasnych odcieniach żółci, de Ramon z kolei wybrała sukienkę w kolorze baby blue. Ubrania w dopasowanym stylu i kolorach to popularny zabieg, do którego uciekają się celebryckie pary – oczywiście z myślą o późniejszych publikacjach w mediach.