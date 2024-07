Cameron Diaz wraca z filmowej emerytury. Komu udało się ją do tego namówić?

Tylko ty mogłeś zachęcić mnie do powrotu!

Aktorzy mieli już okazję współpracować przy dwóch filmach w przeszłości: „Męska gra” w 1999 roku oraz „Annie” 15 lat później. – Jamie jest najlepszy, uwielbiam z nim pracować – wyznała Cameron Diaz w jednym z wywiadów, zapytana o relacje z kolegą z planu. Po latach, na okoliczność premiery „Znowu w akcji”, wykazała podobny entuzjazm, wyznając, że nie może doczekać się premiery ich kolejnego wspólnego filmu. – Jamie Foxx, tylko ty mogłeś zachęcić mnie do powrotu! Czekam z niecierpliwością. Film zapowiada się wspaniale! – napisała na swoim profilu instagramowym.



Ostatnie produkcje, w których wystąpiła niezapomniana Amanda z filmowego hitu „The Holiday”, miały swoją premierę dekadę temu. Były to kolejno: „Annie”, „Inna kobieta” oraz „Sekstaśma”. Urodzona w 1972 roku w San Diego w Kalifornii aktorka zadebiutowała u boku Jima Carreya w kinowym hicie „Maska”. Miała wówczas 21 lat. Komedie „Mój chłopak się żeni” oraz „Sposób na blondynkę”, za którą otrzymała nominację do Złotego Globu, utwierdziły widzów w przekonaniu o doskonałych predyspozycjach aktorki do tego gatunku filmowego, natomiast dramat sportowy „Męska gra”, thriller „Vanilla Sky” czy sensacyjne „Gangi Nowego Jorku” pozwoliły jej udowodnić, że radzi sobie świetnie nie tylko w rolach komediowych. Dwa ostatnie występy przyniosły kolejne nominacje do Złotego Globu, a po sukcesie „Aniołków Charliego” aktorkę nagrodzono dwiema nagrodami MTV. Rola leniwej i sprytnej nauczycielki, która w celu zdobycia środków na własne potrzeby nakłania uczniów do wytężonej nauki i sięgnięcia po premię finansową na zakończenie roku szkolnego, przyniosła w 2011 roku wyróżnienie Teen Choice Award.

Wprawdzie na liście nagród Cameron Diaz nie brakuje też niechlubnych Złotych Malin, otrzymanych za obie role z 2014 roku – „Inna kobieta” oraz „Sekstaśma” – to jednak za użyczenie głosu ukochanej Shreka takie wyróżnienie raczej jej nie grozi. Sądząc po sukcesie wszystkich poprzednich części i ta długo wyczekiwana zapowiada się na kolejny hit, a o charakteryzację na potrzeby roli gwiazda nie musi się martwić.

