Starsza córka byłego prezydenta USA rozpoczyna karierę w branży filmowej

26-letnia Malia Ann Obama przyjechała do Deauville ze swoim debiutem krótkometrażowym pod tytułem „The Heart” (pol. Serce), który zdobył tam nagrodę Nouvelle Génération, stworzoną specjalnie na 50. edycję festiwalu. Zwróciła uwagę nie tylko swoją twórczością, ale i punkowym stylem. Na ceremonię otwarcia festiwalu, 6 września, założyła gorset w kratkę w kształcie serca i dwukolorową asymetryczną spódnicę – wszystko projektu Vivienne Westwood. Dobrała do nich wysokie lakierowane kozaki.

Nagrodzony film Malii Obamy

Starsza córka Michelle i Baracka Obamów w 2021 roku ukończyła specjalizację scenopisarstwo i produkcja filmowa na prestiżowym Uniwersytecie Harvarda. Od razu przekuła teorię na praktykę. Została współautorką odcinka serialu grozy „Swarm”, a później postanowiła nakręcić własny film. „The Heart” to 18-minutowy obraz poruszający takie tematy jak samotność i żałoba. Został zaprezentowany publiczności po raz pierwszy w styczniu na Sundance Film Festival, największym festiwalu filmów niezależnych w USA, odbywającym się w Salt Lake City, a ostatnio nagrodzono go w Deauville. Malia Obama przyznała, że festiwale są dla młodych twórców świetną okazją do pokazania się szerszej publiczności. Dodała, że Francja jest tym krajem, na którego sztuce się wychowała i który ją samą zainspirował do zostania artystką. „W sztuce, którą tworzę, staram się pokazać złożoność bycia człowiekiem w Ameryce, człowiekiem w świecie, piękno, rozczarowania, ciągłe rozdarcie między nadzieją i zniechęceniem. Ameryka jest właściwym miejscem dla osadzania takich historii” – mówiła w wywiadzie dla telewizji France 3 Normandie.

Czytaj więcej Ludzie Starsza córka Baracka Obamy rezygnuje z nazwiska ojca. Co ją do tego skłoniło? Malia Obama, córka byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, stawia właśnie swoje pierwsze kroki w branży filmowej jako reżyserka. Córka Baracka Obamy postanowiła nie używać w swoim życiu zawodowym nazwiska słynnego ojca – i działać pod pseudonimem artystycznym.

Jej siostra, 23-letnia Sasha – a właściwie Natasha Marian Obama – jest absolwentką socjologii na Uniwersytecie Południowej Karoliny. Choć obecny prezydent USA Joe Biden nazywa je dwiema „młodymi, potężnymi kobietami”, rodzice zapewniają, że córki nie będą szły w ich ślady i nie zajmą się polityką. – Michelle wcześnie wpoiła im, że szaleństwem byłoby wchodzenie w politykę. To się nigdy nie stanie" – powiedział Barack Obama w wywiadzie dla ABC News.

W dobrym stylu

Obie Obamówny chwalone są przez media za styl i wyczucie trendów. Nawet na specjalnych wydarzeniach, jak gale otwarcia festiwali czy koncerty ulubionych raperów, można je zobaczyć jedynie w naturalnym, delikatnym makijażu. Kiedy w 2014 roku Sasha pojawiła się gdzieś w bluzie z jednorożcem, stała się ona tak popularna, że w dwa dni wykupiono wszystkie egzemplarze.