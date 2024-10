Córka Luca Bessona zbiera nieprzychylne komentarze w związku z rolą w "Emily w Paryżu"

W serialu produkcji Darrena Stara Thalia Besson gra synową Sylvie Grateau (Philippine Leroy-Beaulieu), która właśnie przyjechała z Nowego Jorku do Paryża, by budować karierę. Jej postać – Geneviève – próbuje namieszać między Gabrielem (Lucas Bravo) i Emily (Lily Collins). W jednej ze scen czwartego sezonu produkcji Geneviève wraz z Emily zauważają w restauracji żonę prezydenta Republiki Emmanuela Macrona i postanawiają poprosić ją o selfie. Chociaż to nie pierwszy występ Thalii Besson na ekranie, jej kariera ostatnio wyraźnie przyspieszyła.

Thalia Besson – trzecie z pięciorga dzieci

Luc Besson, autor takich obrazów jak „Leon Zawodowiec”, „Piąty element”, czy „Wielki błękit” i Virginie Besson-Silla pobrali się w 2004 roku. Producentka jest czwartą żoną reżysera, który wcześniej był związany z m.in. z aktorkami Anne Parillaud, Maïwenn oraz Milą Jovovich. Thalia ma pięcioro rodzeństwa: 21-letnią siostrę Sateen i 19-letniego brata Mao oraz przyrodnie siostry, również aktorki: 37-letnią Juliette (jej matką jest Anne Parillaud) i 31-letnią Shannę (jej matką jest Maïwenn). Urodzona 1 sierpnia 2001 roku w Paryżu, dorastała między stolicą Francji a Nowym Jorkiem i Los Angeles, ale mimo to jest bardzo zżyta z wszystkimi członkami swojej rodziny. "Kocham cię bardziej niż Księżyc i Słońce" – pisała o swoim ojcu w jednym z postów.

Wielkim ciosem były dla niej oskarżenia o gwałt, która aktorka Sand Van Roy skierowała pod adresem Luca Bessona w 2018 roku. Filmowiec został ostatecznie uniewinniony pięć lat później, ale nie zaprzeczył, że coś łączyło go z belgijsko-holenderską aktorką. „Moja rodzina nic nie zrobiła i pomimo mojej zdrady zawsze wierzyła w moją niewinność i zawsze mnie wspierała" - powiedział reżyser w „Paris Match” w 2023 roku. „Moja żona i pięcioro dzieci to wspaniali ludzie. Teraz to ode mnie zależy, czy zasłużę na ich miłość”. Sand Van Roy zapowiedziała skierowanie sprawy jeszcze do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Thalia Besson – aktorka, modelka, reżyserka

Mimo młodego wieku (23 lata) Thalia Besson nie jest nowicjuszką w show-biznesie. Wystąpiła już w dwóch filmach swojego ojca. W wieku 15 lat zagrała w filmie „Valerian i Miasto Tysiąca Planet”, a dwa lata temu w horrorze psychologicznym „Koszmar tamtych lat” (oryg. Arthur, malédiction). W tym samym czasie zagrała też we „Wzburzonych wodach” (oryg. Dangerous Waters), które wyreżyserował John Barr. W 2023 roku pojawiła się wraz z ojcem, matką, Sateen i Mao na czerwonym dywanie Festiwalu Filmowego w Wenecji oraz na Festiwalu Filmów Amerykańskich w Deauville. Luc Besson prezentował tam swoje dzieło „Dogman”.