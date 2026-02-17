Lauren Sánchez Bezos coraz odważniej wkracza w świat mody

Lauren Sánchez Bezos jest dziennikarką nagrodzoną nagrodą Emmy
Jeszcze niedawno postrzegana głównie jako była dziennikarka i partnerka jednego z najbogatszych ludzi świata, Lauren Sanchez Bezos dziś konsekwentnie – choć nie bez kontrowersji – buduje swoją pozycję w branży modowej. Komentatorzy podkreślają, że świat mody od lat próbuje udawać, że jest demokratyczny, inkluzywny i otwarty, jednak w praktyce wciąż pozostaje przestrzenią, do której dostęp jest ściśle kontrolowany. Pojawienie się osoby bez modowego rodowodu, ale z ogromnymi zasobami finansowymi i medialnymi, obnaża tę sprzeczność.
„Lauren Sánchez Bezos jest autorką bestsellerów według listy New York Timesa, filantropką, pilotką śmigłowca i dziennikarką nagrodzoną nagrodą Emmy. Bezos pełni funkcję wiceprzewodniczącej Bezos Earth Fund, gdzie jest siłą napędową poszukującą rozwiązań w walce ze zmianami klimatycznymi i ochroną przyrody. Poprzez coroczne dotacje Day 1 Families Fund zapewnia niezbędne wsparcie rodzinom w potrzebie w całym kraju, a jej zaangażowanie w edukację wczesnoszkolną znajduje odzwierciedlenie zarówno w jej książkach dla dzieci, jak i w działaniach na rzecz dzieci z trudnościami w nauce. Wraz z Jeffem kieruje inicjatywą Bezos Courage & Civility Award, która ma na celu wyróżnianie i wspieranie liderów wykazujących się odwagą i kulturą osobistą w dążeniu do zmian na świecie” – tak przedstawia ją oficjalna strona ich wspólnej fundacji. Ani słowa o modzie, a wyraźnie widać, że stała się ona ostatnio jej wyraźnym przedmiotem zainteresowania.
Ślub w Wenecji w 2025 r. był spektaklem, z sukniami haute couture i obecnością na okładce „Vogue’a”. Kreacje Lauren są teatralne, często przesadzone, zawsze dobrane tak, by przyciągać uwagę. Nie próbuje udawać, że jest projektantką, stylistką czy ekspertką od historii mody. Jej metoda jest inna: wchodzi do świata mody poprzez show. Zresztą wszystko wskazuje na to, że wybrała tę metodę, oceniając skuteczność swoich przyjaciółek: matki i sióstr Kardashian, które dokładnie tym sposobem zdobyły swoje miejsca u najlepszych projektantów, a z czasem nawet lansując własne marki.
Czytaj więcej
„Jeśli możesz wynająć Wenecję na swój ślub, możesz płacić wyższe podatki” – wielki transparent z...
Lauren Sanchez Bezos od lat pojawiała się na wydarzeniach związanych z modą, ale dopiero w ostatnim czasie jej obecność nabrała zupełnie nowego wymiaru. Trzymając się za ręce z mężem, wkroczyli na pokaz Schiaparelli. Ona w czerwonym kostiumie i z kopertówką marki. On w garniturze i okularach przeciwsłonecznych, których nie zdejmował przez cały dzień. Kilka godzin później pani Bezos zmieniła stylizację na pokaz Diora na wąską spódnicę i jasnoniebieski żakiet z ogromnym futrzanym kołnierzem. Po prezentacji oboje udali się za kulisy, by pozować do zdjęć z dyrektorem kreatywnym domu mody, Jonathanem Andersonem, oraz Delphine Arnault piastującą stanowisko prezeski i dyrektor generalnej Christian Dior Couture w strukturach francuskiego holdingu zarządzającego luksusowymi markami LVMH.
Stylizacje Lauren Sanchez Bezos z paryskiego tygodnia haute couture natychmiast obiegły media społecznościowe – nie była tam już tylko „żoną miliardera”, a bohaterką narracji, którą sama zaczęła świadomie kreować. Nawet jej potknięcie się (czy przypadkowe?) przy wejściu na pokaz mody Diora pojawiło się na astronomicznej liczbie instagramowych kont.
Dla niej i jej małżonka nie liczy się tylko to, jak wyglądają, ale też z kim i kiedy się pokazują. Z legendarną byłą redaktor naczelną amerykańskiego „Vogue’a” Anną Wintour widziano Lauren w jednym samochodzie, co było sygnałem o sile ich sojuszu. Law Roach, jeden z najbardziej wpływowych stylistów współczesności dbający o jej garderobę, daje jasny komunikat, że ona nie zamierza być częścią świata mody, ale zdecydowanie chce być w jego centrum. Do tego należy dodać dyrektorów kreatywnych i prezesów domów mody z najwyższej półki, decyzję o sponsorowaniu ekskluzywnej Met Gali i wychodzi nam nowe określenie, na które zasłużyli sobie w Paryżu: insiderzy świata mody.
Czytaj więcej
Po swoim głośnym odejściu ze stanowiska redaktorki naczelnej amerykańskiej edycji magazynu „Vogue...
Sánchez Bezos i jej mąż redefiniują sposób, w jaki miliarderzy funkcjonują w przestrzeni publicznej. Zamiast prywatności i niedostępności wybierają widowiskową obecność i kreowanie swojego wizerunku opartego na luksusie i performansie. „Para, która wcześniej balansowała na obrzeżach świata mody, osiągnęła teraz nowy szczyt dostępu do branży” – zauważa Rachel Tashjian z CNN. – „Ich pojawianie się coraz bliżej najpotężniejszych osób w modzie zaskoczyło wielu, zwłaszcza że nastroje wobec najbogatszych i najbardziej wpływowych ludzi świata są co najwyżej kwaśne”.
Gdy Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku ogłosiło w listopadzie, że para będzie sponsorować Met Galę 2026, media – i te tradycyjne, i społecznościowe, zalała fala oburzenia. Ta prestiżowa impreza gromadzi najbardziej wpływowe osobistości świata show-biznesu w strojach haute couture. Wydarzenie odbywa się tradycyjnie w pierwszy poniedziałek maja w siedzibie muzeum i oznacza otwarcie corocznej wystawy mody Costume Institute. Zamiast na wyczekiwanym z niecierpliwością temacie przewodnim tegorocznej edycji, w tym roku emocje skupiają się raczej wokół jego mecenasów. Anna Wintour stwierdziła, że jej znajoma będzie „wspaniałym atutem dla muzeum i dla samego wydarzenia”. A gazeta „The Independent” zadaje na swoich łamach pytanie: „Czy sponsorowanie Met Gala przez Jeffa Bezosa i Lauren Sánchez oznacza koniec największej imprezy modowej?”.
Czytaj więcej
McKenzie Scott, jedna z najbogatszych kobiet świata, zapowiedziała, że zamierza rozdać niemal cał...
Zdaje się na nie odpowiadać dziennikarka CNN w swoim artykule analizującym odnajdowanie się małżeństwa Bezosów w tym sektorze. „W modzie – branży, która działa na skraju opłacalności, nawet wtedy, gdy rozdaje darmowego szampana – każdy pieniądz jest dobry. Niewiele marek czy korporacji może dziś pozwolić sobie na wydatek w postaci sponsorowania Met Gali” – konkluduje Rachel Tashjian.
Źródła:
https://www.instagram.com/laurensanchezbezos/
https://edition.cnn.com/2026/01/28/style/lauren–sanchez–bezos–and–jeff–bezos–are–now–fashion–insiders
https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article–15500375/Lauren–Sanchez–embarrassing–tumble–Paris–Jeff–Bezos.html
https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article–15493877/lauren–sanchez–solo–paris–tom–ford–outfit.html
https://www.bezosearthfund.org/who–we–are/our–people/lauren–sanchez–bezos
https://madame.lefigaro.fr/style/news/met–gala–2026–le–role–preponderant–de–jeff–bezos–et–lauren–sanchez–fait–debat–20251119
Paryscy fotografowie czekali na tę okazję szesnaście lat. Tyle czasu minęło odkąd publicznie pojawiły się razem...
Książę Brunei Abdul Mateen i księżniczka Anisha, członkowie najbogatszej na świecie rodziny królewskiej, powital...
Odtwórczyni roli królowej Elżbiety II w serialu „The Crown”, Claire Foy, przez lata zmagała się z silnymi stanam...
Trwająca od ponad 10 lat współpraca Jennifer Connelly z projektantem Nicolasem Ghesquière w charakterze ambasado...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas