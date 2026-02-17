Lauren Sánchez Bezos coraz odważniej wkracza w świat mody

Jeszcze niedawno postrzegana głównie jako była dziennikarka i partnerka jednego z najbogatszych ludzi świata, Lauren Sanchez Bezos dziś konsekwentnie – choć nie bez kontrowersji – buduje swoją pozycję w branży modowej. Komentatorzy podkreślają, że świat mody od lat próbuje udawać, że jest demokratyczny, inkluzywny i otwarty, jednak w praktyce wciąż pozostaje przestrzenią, do której dostęp jest ściśle kontrolowany. Pojawienie się osoby bez modowego rodowodu, ale z ogromnymi zasobami finansowymi i medialnymi, obnaża tę sprzeczność.

Od czerwonych dywanów do pierwszych rzędów pokazów

„Lauren Sánchez Bezos jest autorką bestsellerów według listy New York Timesa, filantropką, pilotką śmigłowca i dziennikarką nagrodzoną nagrodą Emmy. Bezos pełni funkcję wiceprzewodniczącej Bezos Earth Fund, gdzie jest siłą napędową poszukującą rozwiązań w walce ze zmianami klimatycznymi i ochroną przyrody. Poprzez coroczne dotacje Day 1 Families Fund zapewnia niezbędne wsparcie rodzinom w potrzebie w całym kraju, a jej zaangażowanie w edukację wczesnoszkolną znajduje odzwierciedlenie zarówno w jej książkach dla dzieci, jak i w działaniach na rzecz dzieci z trudnościami w nauce. Wraz z Jeffem kieruje inicjatywą Bezos Courage & Civility Award, która ma na celu wyróżnianie i wspieranie liderów wykazujących się odwagą i kulturą osobistą w dążeniu do zmian na świecie” – tak przedstawia ją oficjalna strona ich wspólnej fundacji. Ani słowa o modzie, a wyraźnie widać, że stała się ona ostatnio jej wyraźnym przedmiotem zainteresowania.

Ślub w Wenecji w 2025 r. był spektaklem, z sukniami haute couture i obecnością na okładce „Vogue’a”. Kreacje Lauren są teatralne, często przesadzone, zawsze dobrane tak, by przyciągać uwagę. Nie próbuje udawać, że jest projektantką, stylistką czy ekspertką od historii mody. Jej metoda jest inna: wchodzi do świata mody poprzez show. Zresztą wszystko wskazuje na to, że wybrała tę metodę, oceniając skuteczność swoich przyjaciółek: matki i sióstr Kardashian, które dokładnie tym sposobem zdobyły swoje miejsca u najlepszych projektantów, a z czasem nawet lansując własne marki.

Lauren Sanchez Bezos od lat pojawiała się na wydarzeniach związanych z modą, ale dopiero w ostatnim czasie jej obecność nabrała zupełnie nowego wymiaru. Trzymając się za ręce z mężem, wkroczyli na pokaz Schiaparelli. Ona w czerwonym kostiumie i z kopertówką marki. On w garniturze i okularach przeciwsłonecznych, których nie zdejmował przez cały dzień. Kilka godzin później pani Bezos zmieniła stylizację na pokaz Diora na wąską spódnicę i jasnoniebieski żakiet z ogromnym futrzanym kołnierzem. Po prezentacji oboje udali się za kulisy, by pozować do zdjęć z dyrektorem kreatywnym domu mody, Jonathanem Andersonem, oraz Delphine Arnault piastującą stanowisko prezeski i dyrektor generalnej Christian Dior Couture w strukturach francuskiego holdingu zarządzającego luksusowymi markami LVMH.