Córka Sophie Marceau, Juliette Lemley, wychodzi z cienia słynnych rodziców

Sophie Marceau z 23- letnią córką Juliette Lemley
Przyćmiły Demi Moore, Teyanę Taylor i Jodie Turner‑Smith. Gdy tylko pojawiły się przed Petit Palais, w którym miał odbyć się pokaz mody, fotografowie wykrzykiwali tylko ich imiona. Najpopularniejsza aktorka francuskiego kina miała na sobie długą, lejącą satynową spódnicę i dopasowaną oryginalną marynarkę. Jej córka wybrała ciemnoszary jeansowy komplet z minispódniczką i kurtką z rozszerzanymi rękawami, ozdobiony złotymi przyciągającymi uwagę guzikami. Sophie Marceau i Juliette Lemley ostatnio widziane były razem dawno temu, na premierze filmu „L’Âge de raison” Yanna Samuella podczas Paris Cinema Festival. Juliette miała wówczas osiem lat. Matka i ojciec, amerykański producent i aktor Jim Lemley, zrobili wszystko, by zapewnić córce normalne, beztroskie dzieciństwo z dala od własnej sławy.
Sophie Marceau urodziła ją 13 czerwca 2002 r., sześć lat po tym, jak na planie „Anny Kareniny” poznała amerykańskiego producenta Jima Lemleya. Ich spotkanie aktorka wielokrotnie określała jako miłość od pierwszego wejrzenia. Była już matką urodzonego w 1995 r. Vincenta, syna ze związku z polskim reżyserem Andrzejem Żuławskim.
Biografia Juliette Lemley pozostaje skromna i dyskretna. Wiadomo, że dzieciństwo spędziła między Paryżem a Los Angeles, w środowisku starannie chronionym przed mediami. Dwujęzyczna od najmłodszych lat, zanurzona jednocześnie w kulturze francuskiej i amerykańskiej, odebrała edukację, która otworzyła jej drzwi do prestiżowych uczelni. Wybrała King’s College London, gdzie zgłębiała wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, sztuk wizualnych i teorii filmu. W ramach studiów realizowała również moduły z historii kina i produkcji filmowej, co naturalnie skierowało ją w stronę pracy za kamerą.
Po ukończeniu nauki odbyła staż w Cinéfrance, jednej z bardziej aktywnych francuskich firm produkcyjnych. Jak podkreślają osoby, które z nią pracowały, Juliette od początku unikała jakichkolwiek przywilejów wynikających z koneksji rodzinnych, nie była „nepo baby”. „Nigdy nie mówiła o swojej matce – wspominał jeden z menedżerów firmy w rozmowie z „Paris Match”. „Wielu nie wiedziało, kim jest, a ona sama wolała tego tematu nie poruszać”.
Czytaj więcej
Miała zaledwie trzy lata, kiedy została spadkobierczynią fortuny Onassisów – jednej z najbardziej...
Zawodowo rozwija się konsekwentnie i bez rozgłosu. Po stażu w Cinéfrance pracowała jako asystentka reżyserki Marilou Berry przy filmie „Doux Jésus”, który trafił do kin w 2025 r.. Ostatnio objęła stanowisko asystentki produkcji w Théâtre de Paris, jednym z najbardziej prestiżowych teatrów w stolicy. Jej wybory sugerują, że interesuje ją praca twórcza, ale niekoniecznie ta na pierwszym planie. Z kolei uderzające podobieństwo do matki i naturalna fotogeniczność sprawiają, że wielu komentatorów showbiznesu zastanawia się, czy kiedyś nie stanie jednak przed kamerą.
Równie powściągliwa jak w pracy, Juliette Lemley pozostaje w życiu prywatnym. Według „Paris Match” od pewnego czasu jest w związku z byłym strażakiem, który przebranżowił się na fotografa. Na jej instagramowym profilu, obserwowanym przez niewiele ponad cztery tysiące osób, pojawiło się kilka zdjęć z ich wspólnych podróży do Meksyku i Belize. Poza tym młoda kobieta prowadzi życie typowe dla swojego pokolenia: spotkania z przyjaciółkami, wieczory w Paryżu i Londynie, udział w wydarzeniach kulturalnych.
Sophie Marceau opisuje swoją córkę jako osobę wyjątkowo łagodną i życzliwą, która nie znosi bezpodstawnej krytyki. W wywiadzie dla „Le Point” z września 2021 r. opowiadała: „Całe życie oceniamy innych, mnie też to nie jest obce. Zdarza mi się powiedzieć przy córce: »Ona się postarzała«, »On przytył«. A Juliette mnie wtedy upomina: »Przestań, mamo, ciągle oceniasz!«”.
Czytaj więcej
Pod koniec stycznia francuskie koleje SNCF ogłosiły wprowadzenie w niektórych szybkich pociągach...
„To młoda osoba, która staje się dorosła. Uważam, że to wspaniałe, że mogę jej towarzyszyć, obserwować jej rozwój i emancypację” – powiedziała niedawno Sophie Marceau w programie telewizyjnym „Quotidien”. Pytana o ewentualną karierę artystyczną potomkini, aktorka podkreśla, że nie zamierza się do niej wtrącać. „Zrobi to, co zechce. Dopóki coś robi, jestem zadowolona!” – przekonuje.
Źródła:
https://madame.lefigaro.fr/celebrites/culture/qui-est-juliette-lemley-la-fille-solaire-et-discrete-de-sophie-marceau-20260128
https://madame.lefigaro.fr/style/news/sophie-marceau-et-sa-fille-juliette-une-tres-rare-apparition-ensemble-qui-fait-sensation-au-defile-schiaparelli-20260126
https://www.vogue.fr/article/juliette-lemley-fille-sophie-marceau
https://www.parismatch.com/People/au-defile-schiaparelli-sophie-marceau-et-juliette-duo-mere-fille-complice-263543
https://www.parismatch.com/People/sophie-marceau-et-sa-fille-juliette-lemley-elle-na-rien-dune-enfant-star-257203
Książę Brunei Abdul Mateen i księżniczka Anisha, członkowie najbogatszej na świecie rodziny królewskiej, powital...
Odtwórczyni roli królowej Elżbiety II w serialu „The Crown”, Claire Foy, przez lata zmagała się z silnymi stanam...
Trwająca od ponad 10 lat współpraca Jennifer Connelly z projektantem Nicolasem Ghesquière w charakterze ambasado...
Dla niektórych przedsiębiorców osiągnięcie sukcesu finansowego poprzedzone jest latami wytężonej pracy i poświęc...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas