Córka Sophie Marceau, Juliette Lemley, wychodzi z cienia słynnych rodziców

Paryscy fotografowie czekali na tę okazję szesnaście lat. Tyle czasu minęło odkąd publicznie pojawiły się razem francuska gwiazda kina Sophie Marceau i jej 23-letnia córka Juliette Lemley. Razem stanęły na czerwonym dywanie pokazu Schiaparelli w ramach tygodnia haute couture.

Publikacja: 15.02.2026 20:35

Sophie Marceau z 23- letnią córką Juliette Lemley

Foto: PAP/Abaca

Agnieszka Łopatowska

Przyćmiły Demi Moore, Teyanę Taylor i Jodie Turner‑Smith. Gdy tylko pojawiły się przed Petit Palais, w którym miał odbyć się pokaz mody, fotografowie wykrzykiwali tylko ich imiona. Najpopularniejsza aktorka francuskiego kina miała na sobie długą, lejącą satynową spódnicę i dopasowaną oryginalną marynarkę. Jej córka wybrała ciemnoszary jeansowy komplet z minispódniczką i kurtką z rozszerzanymi rękawami, ozdobiony złotymi przyciągającymi uwagę guzikami. Sophie Marceau i Juliette Lemley ostatnio widziane były razem dawno temu, na premierze filmu „L’Âge de raison” Yanna Samuella podczas Paris Cinema Festival. Juliette miała wówczas osiem lat. Matka i ojciec, amerykański producent i aktor Jim Lemley, zrobili wszystko, by zapewnić córce normalne, beztroskie dzieciństwo z dala od własnej sławy.

Życie Juliette Lemley między Paryżem a Los Angeles

Sophie Marceau urodziła ją 13 czerwca 2002 r., sześć lat po tym, jak na planie „Anny Kareniny” poznała amerykańskiego producenta Jima Lemleya. Ich spotkanie aktorka wielokrotnie określała jako miłość od pierwszego wejrzenia. Była już matką urodzonego w 1995 r. Vincenta, syna ze związku z polskim reżyserem Andrzejem Żuławskim.

Biografia Juliette Lemley pozostaje skromna i dyskretna. Wiadomo, że dzieciństwo spędziła między Paryżem a Los Angeles, w środowisku starannie chronionym przed mediami. Dwujęzyczna od najmłodszych lat, zanurzona jednocześnie w kulturze francuskiej i amerykańskiej, odebrała edukację, która otworzyła jej drzwi do prestiżowych uczelni. Wybrała King’s College London, gdzie zgłębiała wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, sztuk wizualnych i teorii filmu. W ramach studiów realizowała również moduły z historii kina i produkcji filmowej, co naturalnie skierowało ją w stronę pracy za kamerą.

Po ukończeniu nauki odbyła staż w Cinéfrance, jednej z bardziej aktywnych francuskich firm produkcyjnych. Jak podkreślają osoby, które z nią pracowały, Juliette od początku unikała jakichkolwiek przywilejów wynikających z koneksji rodzinnych, nie była „nepo baby”. „Nigdy nie mówiła o swojej matce – wspominał jeden z menedżerów firmy w rozmowie z „Paris Match”. „Wielu nie wiedziało, kim jest, a ona sama wolała tego tematu nie poruszać”.

Zawodowo rozwija się konsekwentnie i bez rozgłosu. Po stażu w Cinéfrance pracowała jako asystentka reżyserki Marilou Berry przy filmie „Doux Jésus”, który trafił do kin w 2025 r.. Ostatnio objęła stanowisko asystentki produkcji w Théâtre de Paris, jednym z najbardziej prestiżowych teatrów w stolicy. Jej wybory sugerują, że interesuje ją praca twórcza, ale niekoniecznie ta na pierwszym planie. Z kolei uderzające podobieństwo do matki i naturalna fotogeniczność sprawiają, że wielu komentatorów showbiznesu zastanawia się, czy kiedyś nie stanie jednak przed kamerą.

Dyskrecja i powściągliwość to zalety Juliette Lemley

Równie powściągliwa jak w pracy, Juliette Lemley pozostaje w życiu prywatnym. Według „Paris Match” od pewnego czasu jest w związku z byłym strażakiem, który przebranżowił się na fotografa. Na jej instagramowym profilu, obserwowanym przez niewiele ponad cztery tysiące osób, pojawiło się kilka zdjęć z ich wspólnych podróży do Meksyku i Belize. Poza tym młoda kobieta prowadzi życie typowe dla swojego pokolenia: spotkania z przyjaciółkami, wieczory w Paryżu i Londynie, udział w wydarzeniach kulturalnych.

Sophie Marceau opisuje swoją córkę jako osobę wyjątkowo łagodną i życzliwą, która nie znosi bezpodstawnej krytyki. W wywiadzie dla „Le Point” z września 2021 r. opowiadała: „Całe życie oceniamy innych, mnie też to nie jest obce. Zdarza mi się powiedzieć przy córce: »Ona się postarzała«, »On przytył«. A Juliette mnie wtedy upomina: »Przestań, mamo, ciągle oceniasz!«”.

„To młoda osoba, która staje się dorosła. Uważam, że to wspaniałe, że mogę jej towarzyszyć, obserwować jej rozwój i emancypację” – powiedziała niedawno Sophie Marceau w programie telewizyjnym „Quotidien”. Pytana o ewentualną karierę artystyczną potomkini, aktorka podkreśla, że nie zamierza się do niej wtrącać. „Zrobi to, co zechce. Dopóki coś robi, jestem zadowolona!” – przekonuje.

