Moda cyrkularna – jak i dlaczego warto się uczyć oszczędzać ubrania

W Wielkiej Brytanii co roku na wysypiska śmieci trafia 11 milionów sztuk odzieży. Adobe Stock

Do 2033 roku rzeczy używane wypełnią jedną trzecią naszych szaf – cytują prognozy Ewa Kozieja i Piotr Krzymowski, którzy założyli w Londynie Loop Generation. Pod tym szyldem działają sklep w zamożnej dzielnicy Chelsea i platforma e-commerce do sprzedaży ubrań, które wolą określać jako pre-loved niż second-hand. – Sprzedajemy ubrania osób, które już w nich nie chodzą. Odbywa się to dwiema drogami: albo te osoby przynoszą do nas bezpośrednio ubrania i my je przyjmujemy, magazynujemy, fotografujemy, są pokazywane w sklepie, dostępne na stronie internetowej, albo drugi sposób to private selling service, czyli możliwość sprzedaży z domu dla osób, które nie mogą nam osobiście tych rzeczy dostarczyć – tłumaczy Piotr Krzymowski.

W ich ofercie są ubrania i dostatki znanych domów mody, ciekawych projektantów, ale i rzeczy bez metek, za to te, które podobają się właścicielom Loop Generation. Każda z nich przed sprzedażą sprawdzana jest pod względem autentyczności, w czym pomaga doświadczenie Ewy i Piotra wyniesione z ich poprzednich prac z markami luksusowymi.

W tym, że inwestowanie w drugie życie odzieży ma sens utwierdzili się rok temu, kiedy pozyskali wsparcie dwóch inwestorów: Toukera Suleymana oraz Toma Singha, który – co ciekawe – powołał do życia markę fast fashion New Look. – To też jest znak, że uparci ludzie starej daty, którzy zakładali sieciówki, zrozumieli, że to co my robimy ma sens z punktu widzenia środowiska naturalnego, ale też finansowego – przekonują Ewa i Piotr. Wystarczy przyjrzeć się cyfrom: Loop Generation osiągnęła w 2022 roku sprzedaż na poziomie 1,5 miliona funtów.

W wielu organizacjach proekologicznych, można zapisać się na warsztaty uczące przerabiania, szycia i renowacji ubrań i dodatków czy ozdabiania butów. Wszystko po to, żeby nurt “załóż i wyrzuć”, zastąpił model cyrkularny, za który odpowiedzialni są nie tylko producenci, ale i świadomi kupujący.