Gillian Anderson włożyła suknię z kontrowersyjnym haftem?

Anderson jeszcze na czerwonym dywanie przyznała, że suknia powstała dzięki jej własnej marce G-spot. - To pasuje do brandu — powiedziała z szerokim uśmiechem, sugerującym grę słów. Podczas gali aktorka rozmawiała też z dziennikarzami magazynu „People”. Odpowiadając na ich pytania, zaprzeczyła sugestiom, jakoby haft na dole kreacji był inspirowany kształtem intymnych części kobiecego ciała. Stwierdziła, że oryginalne wzory nawiązują do jej ulubionych kwiatów — piwonii.

- Warto podkreślić, że chociaż widać, że aplikacje przypominają kształtem waginę, to absolutnie nie jest to wulgarne. Trzeba się dobrze przyjrzeć, żeby zauważyć kształt haftu. Moim zdaniem aktorka absolutnie nie planowała wywołania skandalu, bo gdyby tak było, to wspomniane elementy byłyby w kolorze rzucającym się w oczy — mówi Werniewicz

Przy okazji oceny stylizacji Gillian Anderson Alicja Werniewicz dodała, że jej zdaniem na przeciwnym biegunie, jeśli chodzi o udaną stylizację, znalazła się Margot Robbie. Gwiazda pojawiła się na rozdaniu Złotych Globów w obcisłej różowej kreacji wprost nawiązującej do strojów Barbie, którą zagrała w filmie o tym tytule. W opinii Alicji Werniewicz, Robbie była przebrana, a nie ubrana.

- Cenię jej styl, ale na tej imprezie stanowiła idealny przykład tego, jak aktorka może stać się produktem. Rozdanie Złotych Globów to gala, podczas której aktorzy powinny być sobą, a nie postaciami, w które się wcielali. Czas promocji filmu ''Barbie'' i kontraktów z tym związanych już minął, więc nie rozumiem jej decyzji. To niestety pokazuje, że nawet gwiazdy pokroju Margot Robbie są mniej istotne niż cała machina filmowa.

Gillian Anderson ze srebrnymi pasemkami na Złotych Globach

Mówiąc o kreacji Gillian Anderson, nie można pominąć naturalności, na jaką zdecydowała się artystka. Gwiazda wystąpiła na czerwonym dywanie z delikatnym makijażem i „zwykłą” fryzurą, która nie ukrywała srebrnych pasemek.