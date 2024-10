Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w Dniu Nauczyciela da się przeżyć

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w szkole – to da się przeżyć

I jeszcze jedna osobista refleksja: przywołane już dwukrotnie w tym tekście zajęcia opiekuńczo-wychowawcze to nie zło. Ba!, moja córka – już doświadczona uczennica – twierdzi, że najważniejszym powodem, który zniechęcał ją do uczestniczenia w nich – była nieobecność innych dzieci. Co ważne: tę nieobecność dzieci warunkowała w większości przypadków wyłącznie decyzja rodziców – ich przekonanie, że skoro nie ma lekcji, to nie warto kazać córce czy synowi iść do szkoły.

Kilka lat temu, nieświadoma społecznej niechęci do instytucji dyżuru, wysłałam na niego swoje starsze dziecko. Nie było zachwycone tym czasem, ale przeżyło go. Jest nawet zadowolone, bo może powiedzieć młodszemu bratu, co tam się robi i jak to wygląda. On na razie nie miał okazji tego doświadczyć i nie wiem, czy będzie miał, bo – muszę przyznać – uległam modzie na nieposyłanie dzieci do szkoły w dni, w które nie ma w niej lekcji. Mam szczęście: jestem w stanie zorganizować aktywność zawodową tak, żeby się nimi zająć. Nie przyszłoby mi jednak do głowy, żeby potępiać w czambuł rzeczone dyżury. Prawda jest taka, że ten, kto faktycznie nie ma z kim zostawić dziecka, wyśle je 14 października do szkoły, a ta zapewni mu opiekę i raczej nikomu krzywda się nie stanie.