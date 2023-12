Samotne podróżowanie. Kto i dlaczego powinien skorzystać z tego trendu?

To zależy od okoliczności

Psycholog SWPS, trener biznesu, Sławomir Prusakowski, zauważa, że satysfakcja z samotnej podróży zależy w dużej mierze od okoliczności – jeśli podróżujemy służbowo, to niekoniecznie napawa nas to radością. Wówczas samotność nie jest naszym wyborem, a wynika z konkretnych okoliczności i zobowiązań zawodowych – podkreśla Prusakowski. Powołuje się też na inny przykład, kiedy to planowaliśmy podróż wspólną, która z różnych powodów nie doszła do skutku. – Odbywając taką podróż samotnie, również nie odczuwamy satysfakcji – dodaje psycholog.

Jakie korzyści płyną z podróżowania w pojedynkę?

Podróżując samodzielnie, dajemy sobie szansę na poznanie nowych osób, wchodzenie w nowe relacje, otwieranie się na nowe konteksty i znajomości. Podczas gdy znane nam grono rodziny czy przyjaciół niejako obliguje nas do spędzania czasu z nimi i ogranicza możliwości poznawania nowych osób, samodzielna podróż otwiera nas na te możliwości i sprzyja większej dowolności w doborze towarzystwa. Sławomir Prusakowski dodaje, że w takiej sytuacji jesteśmy mniej przywiązani do konkretnego planu działania i pozwalamy sobie na większą swobodę w konstruowaniu planów na dany dzień.

Warto przy tym zwrócić uwagę na indywidualne zapotrzebowania osób podróżujących – O ile dla introwertyka taka podróż to okazja do nawiązania kontaktu z samym sobą i odpoczynku od towarzystwa innych ludzi, o tyle osoba ekstrawertyczna może tę okoliczność rozpatrywać w kategorii szansy na poznanie kogoś nowego i nawiązanie nowych przyjaźni – zauważa Prusakowski.

Ważny jest też tryb pracy danej osoby – dodaje psycholog. – Jeśli na co dzień pracujemy z ludźmi i jesteśmy w nieustannym kontakcie, rozmowach i interakcji z nimi, być w może w czasie wolnym od pracy pragniemy te kontakty ograniczyć i, dla odmiany, pobyć w ciszy.

O ile podróżowanie z bliskimi ma swoje pozytywne strony, jak chociażby możliwość spędzenia czasu na wspólnych aktywnościach i rozmowach, o tyle wiąże się też z koniecznością pogodzenia różnych potrzeb i motywacji. Podróż w pojedynkę zwalnia nas z tego obowiązku i pozwala na większą dowolność w planowaniu działań lub, dla przeciwwagi, w działaniu spontanicznym, którego nie musimy z nikim konsultować.