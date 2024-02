Love Bank zamknięty w Walentynki. Za co zwiedzający uwielbiają to miejsce?

Skarbiec jeszcze piękniejszy niż przedtem

Dyrektorka muzeum dodaje, że dla władz tego miejsca istotna jest możliwość dalszego opowiadania historii poematu. – Chcemy nadal dzielić się nią z ludźmi, zwłaszcza w tak wyjątkowym dniu jak Święto Zakochanych – podkreśla. – Poemat symbolizuje prawdziwe poświęcenie, na jakie może zdobyć się człowiek pod wpływem miłości. Wierzę, że ta historia może zainspirować wiele osób i wzmocnić ich wiarę we własny potencjał – mówi.

Uruchomione pięć lat temu muzeum przyciąga wielu turystów z różnych zakątków świata i choć tymczasowe zamknięcie nie pozwoli zakochanym na wizytę w tym miejscu podczas tegorocznych Walentynek, to władze zapewniają, że dołożą wszelkich starań, aby w kolejnych miesiącach stało się to możliwe. – Pracujemy bardzo ciężko, aby odnowić skarbiec, a nawet sprawić, by był jeszcze piękniejszy niż przedtem – zapewnia Jana Kuzmová. – Z niecierpliwością czekamy na ten moment, kiedy znów będziemy mogli powitać gości i opowiedzieć im historię zakochanego Andreja Sládkoviča – konstatuje.

W rekordowym poemacie słowo miłość pojawia się 168 razy, natomiast imię ukochanej użyte jest w 37 miejscach. Tekst został przetłumaczony na 8 języków, m.in. na język polski. Skoro zatem nie ma możliwości odwiedzenia tego magicznego miejsca na okoliczność 14 lutego, być może uda się zaskoczyć partnera, cytując wybrany wers dzieła lub, choćby wyznając miłość po stokroć, tak jak uczynił to zakochany poeta?

Wybrany fragment poematu:

Mogę warg twoich nie zaznać wcale,