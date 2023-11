Korzystna zmiana nie musi być drastyczna. Christophe Fauré i jego sposoby na tchnięcie życia w życie

Mała zmiana też może być dobra

Zmiana, która może chodzić po głowie, wcale nie musi być radykalna. Czasem wystarczy zmienić niewiele, by odczuwać znacznie większą satysfakcję. „Czasami po prostu musimy tchnąć nowe życie w nasze życie. Kiedy mówimy o zmianie, zwykle myślimy tylko o tym, co możemy zrobić nowego. Są jednak inne sposoby na rozpoczęcie transformacji. W rzeczywistości zmiana składa się z czterech rodzajów działania. Możemy kontynuować to, co dobre w naszym życiu; dostosować to, co jest dobre, ale wymaga niewielkiej modyfikacji; zatrzymać pewne procesy i wreszcie zainicjować to, czego w naszym codziennym życiu nie ma, a czego pragniemy” – wymienia dr Christophe Fauré.

Zdaniem psychoterapeuty warto zastosować cztery czasowniki: kontynuować, dostosować, zatrzymać i inicjować do każdego aspektu życia: podejścia do ciała, relacji w związku, relacji z rodzicami i dziećmi, pracy zawodowej, życia osobistego, sfery duchowej i spędzania czasu wolnego. Jeśli przeanalizujemy je pod tym kątem i nadamy im odpowiednie statusy działania, już wprowadzimy zmiany w codzienności. „Bez konieczności wyjeżdżania na drugi koniec świata” – konkluduje.