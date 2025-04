Zweryfikowano mity o tym, jak wygląda stan zakochania u kobiet i mężczyzn. Co się okazało?

Jeżeli chodzi o rozmaite aspekty miłości, badacze są zgodni co do tego, że kobiety i mężczyźni różnią się między sobą pod wieloma względami. Choć powstało już wiele publikacji na temat tych różnic, to może zaskakiwać fakt, że nikt nie przeprowadził jak dotąd badania z udziałem osób, które aktualnie kogoś kochają.

Reklama

Mężczyźni zakochują się szybciej od kobiet, ale to kobiety kochają mocniej

Takiego właśnie zadania podjął się zespół antropologów i psychologów z Australijskiego Uniwersytetu Narodowego w Canberze. W ramach badania wzięto na warsztat dane dotyczące ponad 800 anglojęzycznych kobiet i mężczyzn w wieku od 18 do 25 lat z 33 krajów z całego globu, głównie z Ameryki Północnej, Europy i Afryki Południowej.

Dane na ich temat eksperci zaczerpnęli z badania „Romantic Love Survey” z 2022 roku. To największa na świecie baza dotycząca młodych dorosłych, którzy doświadczają romantycznej miłości.

Kobiety stanowiły blisko 48 proc. próby badawczej. Kilka procent badanych obu płci identyfikowało się jako przedstawiciele lub przedstawicielki płci przeciwnej, jednak badacze sklasyfikowali te osoby na podstawie ich płci biologicznej.